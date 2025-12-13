Mourinho quer "vontade, concentração, motivação e responsabilidade" do jogo com o Nápoles frente ao Moreirense

José Mourinho, treinador do Benfica, quer que os seus jogadores transportem "a vontade, concentração, motivação e responsabilidade" que mostraram no jogo com o Nápoles para a partida com o Moreirense, marcada para este domingo (18h00) em Moreira de Cónegos, relativa à 14.ª jornada da I Liga."O sentido de responsabilidade é fundamental", sublinhou em declarações à BTV, reconhecendo que "a essência do jogo será completamente diferente" daquele que foi o duelo para a Liga dos Campeões. Ainda assim, o otimismo é a tónica de Mourinho para o futuro, alicerçando essa ideia no passado: "Quem joga como o fez, quem já teve muita coisa positiva ao longo destas semanas, não com a mesma consistência nem com o mesmo brilhantismo, mas com coisas muito boas com o Nacional, um grande jogo com o Sporting, com o Bayer Leverkusen, onde não marcámos e sofremos. Uma segunda parte muito boa em Guimarães." O técnico do Benfica considera que a sua equipa tem "feito coisas muito boas", mas reconhece que "o jogo com o Nápoles foi conseguido do primeiro ao último minuto".Sobre o Moreirense destaca o "início muito forte, não só em casa mas também fora" e diz ser uma equipa que "joga bem, que tem muita gente experiente e sabe como jogar este tipo de jogos". Mourinho destaca ainda o treinador Vasco Botelho da Costa que "está a fazer uma boa carreira". No entanto, apesar da valia do adversário, deixa bem claro que "o Benfica precisa de ganhar e tem de ir com esse objetivo". "Corremos muitos quilómetros na quarta-feira, além do desgaste emocional, a pressão do jogo, a concentração necessária, mas as temos de ir com a vitória no pensamento", sublinhou José Mourinho, lembrando que a equipa já teve "jogos fora de uma natureza similar, de dificuldade elevada", como com o Nacional e em Guimarães, e "conseguiu" vencer.Depois das estreias dos jovens José Neto e Tiago Freitas frente ao Nápoles, o treinador do Benfica diz que, desta vez, "não há espaço para surpresas" em Moreira de Cónegos. No entanto, deixou uma revelação: "Há tanto jovem de qualidade aqui que podia estrear um ou dois jogadores a cada fim-de-semana. É importante dar um rumo e uma solidez, fazer as coisas de modo pensado, com continuidade e equilíbrio entre vir à primeira equipa e ter mais minutos nos escalões inferiores." .Barreiro com nota artística e Ríos a marcar e assistir dão vitória ao Benfica sobre o Nápoles na Champions