Barreiro com nota artística e Ríos a marcar e assistir dão vitória ao Benfica sobre o Nápoles na Champions

O Benfica recebeu e bateu esta quarta-feira, 10 de dezembro, o campeão italiano Nápoles, em partida da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e aproximou-se dos lugares de acesso ao playoff.Os encarnados, a precisar desesperadamente de vencer, abriram o ativo aos 20 minutos, por Richard Ríos, a desviar subtilmente para a baliza napolitana uma bola cabeceada por Ivanovic..Já no início do segundo tempo, Leonardo Barreiro fez o 2-0, de calcanhar, na resposta a um cruzamento rasteiro de Ríos..Este triunfo permite à equipa orientada por José Mourinho passar a somar seis pontos na fase de liga. As águias ocupam agora o 25.º lugar, sendo que o 24.º é o último de acesso ao playoff.Nas derradeiras duas jornadas, o Benfica vai a Turim defrontar a Juventus (21 de janeiro) e recebe o Real Madrid na Luz (28 de janeiro).