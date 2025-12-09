Mourinho diz que ausências do Benfica frente ao Nápoles fazem-no "chorar", mas mantém esperança na Champions

O treinador José Mourinho afirmou esta terça-feira, 9 de dezembro, que as ausências no Benfica o fazem “chorar”, rejeitando comparações com os italianos do Nápoles, adversários na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz.“Uma coisa é não ter o Lukaku, mas ter o Hojlund. Não ter o Kevin De Bruyne, mas ter o McTominay... As minhas ausências fazem-me chorar. Desde que perdemos o Lukebakio, eu disse que não quero chorar e encontrar soluções, mas, se olharmos para o plantel do Nápoles, esquecemo-nos de quem lá falta. Tiveram de mudar de sistema e mudaram para um que faz do Nápoles uma equipa melhor”, sublinhou.Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos italianos, José Mourinho assegurou que, mesmo com uma derrota nesta partida, a matemática ainda deixa o Benfica com ténues esperanças, embora a vitória faça aumentar a possibilidade.“Não sei se nove pontos chegam ou não, mas acho que 10 chegariam de certeza. Nem o resultado de amanhã [quarta-feira] me pode tirar as esperanças. Temos de jogar ainda com Juventus e Real Madrid, é muito difícil, mas continua possível do ponto de vista matemático. Qualquer coisa que aconteça amanhã [quarta-feira] não vai acabar com a forma como olho para isto. Vamos olhar para o jogo a pensar que o temos de ganhar. Fazendo-o, obviamente ficaremos com maiores possibilidades”, disse.Apesar das ausências por lesão e de algumas queixas anteriores sobre o plantel, o treinador ‘encarnado’ garantiu que não pensa no mercado de janeiro, partindo do pressuposto que não existe, ao procurar melhorar os seus jogadores e a formação.“Não vou dizer quem joga, mas teremos 23 jogadores, dos quais temos 10 que são da formação. Desses 10, três chegam pela primeira vez comigo à equipa principal. Independentemente do que aconteça, o mercado ocupa zero o meu pensamento. Se houver mercado, ótimo, vai ajudar, mas parto do princípio que não. O resultado de amanhã [quarta-feira] só interessa do ponto de vista desportivo e não económico”, salientou.Desses jovens da formação que começam a ganhar espaço na equipa principal, o recentemente campeão mundial sub-17 José Neto é um deles, tendo integrado a preparação para a partida e com Mourinho a confirmar que será uma das opções.“[Os jogadores da formação] Precisam fundamentalmente que, se errarem, não os ‘martelem’. Já é suficiente a pressão inerente à estreia. Acrescentar mais pressão a isso é a pior coisa que pode acontecer. Os jogadores têm potencial, mas alguém tem de os meter lá dentro. Se ninguém os meter, terão sempre potencial e pontos de interrogação. Com José Neto, esse alguém vou ser eu”, apontou José Mourinho.Leandro Barreiro garante que Benfica saberá lidar com atual situação na ChampionsLeandro Barreiro assegurou que o Benfica saberá lidar com a situação em que se encontra na fase de liga da Liga dos Campeões.“É outra final, tal como os últimos jogos também foram. Houve outros jogos em que não conseguimos ganhar e que nos meteram nesta situação, mas, enquanto equipa, estamos prontos e sabemos como lidar com esta situação. Nós estamos unidos e é dessa maneira que vamos entrar, para ganhar mais uma final”, realçou.O internacional luxemburguês ressalvou a importância do triunfo, depois da vitória, na última jornada, no reduto dos neerlandeses do Ajax, terminando uma série de quatro desaires consecutivos.“É preciso ganhar o jogo, e depois vemos o resto. O foco está neste jogo, no qual precisamos da vitória”, apontou o médio, de 25 anos, que tem sido aposta recente de José Mourinho na equipa titular dos encarnados, com algumas boas exibições.Contudo, e apesar de se mostrar satisfeito com as prestações e com os elogios que tem recebido por parte do treinador benfiquista, Leandro Barreiro colocou os pés na terra e frisou que tem de continuar a trabalhar no máximo para auxiliar o clube.“O jogador está sempre feliz ao ouvir coisas positivas por parte do ‘mister’. Ajuda na confiança, mas o mais importante é continuar a trabalhar. Não é porque agora as prestações estão boas que posso estar no sofá relaxado. Tenho de continuar a trabalhar e dar o máximo nos treinos, para atingir o melhor possível", frisou.O entrosamento entre os jogadores também foi tema de conversa na conferência de imprensa, com Leandro Barreiro a constatar que, com mais jogos o conhecimento melhora e permitirá à equipa dar um passo em frente, individual e coletivamente."Fazendo mais jogos, os jogadores vão-se conhecendo melhor, o que ajuda a equipa. Estando dentro do campo, dou sempre o máximo para ajudar. Falamos uns com os outros aos intervalos e nos treinos para ajustar, é claro que isso ajuda", vincou.O Benfica, 30.º colocado, com três pontos, recebe os italianos do Nápoles, 20.º, com sete, às 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.