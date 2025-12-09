Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Mourinho à conversa com o adjunto João Tralhão durante o treino desta terça-feira.FORO: LUSA / MIGUEL A. LOPES
Desporto

Mourinho diz que ausências do Benfica frente ao Nápoles fazem-no "chorar", mas mantém esperança na Champions

O treinador dos encarnados desvalorizou as baixas da equipa italiana e lembrou as da sua equipa. O técnico admitiu que vai lançar José Neto, defesa-esquerdo campeão do mundo de sub-17.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O treinador José Mourinho afirmou esta terça-feira, 9 de dezembro, que as ausências no Benfica o fazem “chorar”, rejeitando comparações com os italianos do Nápoles, adversários na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz.

“Uma coisa é não ter o Lukaku, mas ter o Hojlund. Não ter o Kevin De Bruyne, mas ter o McTominay... As minhas ausências fazem-me chorar. Desde que perdemos o Lukebakio, eu disse que não quero chorar e encontrar soluções, mas, se olharmos para o plantel do Nápoles, esquecemo-nos de quem lá falta. Tiveram de mudar de sistema e mudaram para um que faz do Nápoles uma equipa melhor”, sublinhou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos italianos, José Mourinho assegurou que, mesmo com uma derrota nesta partida, a matemática ainda deixa o Benfica com ténues esperanças, embora a vitória faça aumentar a possibilidade.

“Não sei se nove pontos chegam ou não, mas acho que 10 chegariam de certeza. Nem o resultado de amanhã [quarta-feira] me pode tirar as esperanças. Temos de jogar ainda com Juventus e Real Madrid, é muito difícil, mas continua possível do ponto de vista matemático. Qualquer coisa que aconteça amanhã [quarta-feira] não vai acabar com a forma como olho para isto. Vamos olhar para o jogo a pensar que o temos de ganhar. Fazendo-o, obviamente ficaremos com maiores possibilidades”, disse.

Apesar das ausências por lesão e de algumas queixas anteriores sobre o plantel, o treinador ‘encarnado’ garantiu que não pensa no mercado de janeiro, partindo do pressuposto que não existe, ao procurar melhorar os seus jogadores e a formação.

“Não vou dizer quem joga, mas teremos 23 jogadores, dos quais temos 10 que são da formação. Desses 10, três chegam pela primeira vez comigo à equipa principal. Independentemente do que aconteça, o mercado ocupa zero o meu pensamento. Se houver mercado, ótimo, vai ajudar, mas parto do princípio que não. O resultado de amanhã [quarta-feira] só interessa do ponto de vista desportivo e não económico”, salientou.

Desses jovens da formação que começam a ganhar espaço na equipa principal, o recentemente campeão mundial sub-17 José Neto é um deles, tendo integrado a preparação para a partida e com Mourinho a confirmar que será uma das opções.

“[Os jogadores da formação] Precisam fundamentalmente que, se errarem, não os ‘martelem’. Já é suficiente a pressão inerente à estreia. Acrescentar mais pressão a isso é a pior coisa que pode acontecer. Os jogadores têm potencial, mas alguém tem de os meter lá dentro. Se ninguém os meter, terão sempre potencial e pontos de interrogação. Com José Neto, esse alguém vou ser eu”, apontou José Mourinho.

Leandro Barreiro garante que Benfica saberá lidar com atual situação na Champions

Leandro Barreiro assegurou que o Benfica saberá lidar com a situação em que se encontra na fase de liga da Liga dos Campeões.

“É outra final, tal como os últimos jogos também foram. Houve outros jogos em que não conseguimos ganhar e que nos meteram nesta situação, mas, enquanto equipa, estamos prontos e sabemos como lidar com esta situação. Nós estamos unidos e é dessa maneira que vamos entrar, para ganhar mais uma final”, realçou.

O internacional luxemburguês ressalvou a importância do triunfo, depois da vitória, na última jornada, no reduto dos neerlandeses do Ajax, terminando uma série de quatro desaires consecutivos.

“É preciso ganhar o jogo, e depois vemos o resto. O foco está neste jogo, no qual precisamos da vitória”, apontou o médio, de 25 anos, que tem sido aposta recente de José Mourinho na equipa titular dos encarnados, com algumas boas exibições.

Contudo, e apesar de se mostrar satisfeito com as prestações e com os elogios que tem recebido por parte do treinador benfiquista, Leandro Barreiro colocou os pés na terra e frisou que tem de continuar a trabalhar no máximo para auxiliar o clube.

“O jogador está sempre feliz ao ouvir coisas positivas por parte do ‘mister’. Ajuda na confiança, mas o mais importante é continuar a trabalhar. Não é porque agora as prestações estão boas que posso estar no sofá relaxado. Tenho de continuar a trabalhar e dar o máximo nos treinos, para atingir o melhor possível”, frisou.

O entrosamento entre os jogadores também foi tema de conversa na conferência de imprensa, com Leandro Barreiro a constatar que, com mais jogos o conhecimento melhora e permitirá à equipa dar um passo em frente, individual e coletivamente.

“Fazendo mais jogos, os jogadores vão-se conhecendo melhor, o que ajuda a equipa. Estando dentro do campo, dou sempre o máximo para ajudar. Falamos uns com os outros aos intervalos e nos treinos para ajustar, é claro que isso ajuda”, vincou.

O Benfica, 30.º colocado, com três pontos, recebe os italianos do Nápoles, 20.º, com sete, às 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

