Mourinho anuncia que Lukebakio vai jogar com o Santa Clara e assume Benfica "desesperado por pontos"

José Mourinho revelou esta quinta-feira, 12 de janeiro, que o extremo belga Lukebakio vai jogar esta sexta-feira, nos Açores, com o Santa Clara, em partida da 22.ª jornada marcada para as 18h30."O Lukebakio vai para jogar, enquanto o Ríos e o Bah iniciaram aquele período que se alongará por mais uma ou duas semanas, mas é bom, porque neste momento já estão a trabalhar com a equipa", revelou o treinador do Benfica, revelando ainda que Daniel Banjaqui e José Neto estão "integrados" com a equipa "sem qualquer tipo de problema", mas deixou entender que ambos vão ser utilizados pela equipa B. Quanto ao defesa-direito Dedic revelou que "está melhor".Sobre o jogo, o treinador dos encarnados disse que o Santa Clara "precisa de pontos", mas deixou uma certeza: "Acho que nós precisamos mais do que eles." E justificou porquê: "Eles têm uma boa equipa e vão sair da situação em que se encontram. Não me parece que seja uma equipa para ter problemas.""Nós, sim, nós precisamos desesperadamente de pontos para podermos olhar para cima", sublinhou, admitindo que o relvado do estádio de São Miguel será "seguramente um problema". "Há estádios na Liga em que os standards são verdadeiramente baixos para uma Liga que se quer de alto nível. Também com as condições climatéricas das últimas semanas é possível que ainda esteja pior do que aquilo que normalmente está", frisou, garantindo que a equipa trabalhou durante a semana "a pensar no melhor modo de se adaptar ou ultrapassar as dificuldades extra".