Morreu Sepp Piontek, treinador alemão que lançou as bases da seleção da Dinamarca. Tinha 85 anos

O antigo treinador alemão Sepp Piontek, que enquanto selecionador lançou as bases da seleção da Dinamarca entre 1979 e 1990, morreu esta quinta-feira, 19 de fevereiro, aos 85 anos, informou a Federação dinamarquesa."É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do antigo selecionador nacional Sepp Piontek", anunciou a Federação Dinamarquesa de Futebol na sua conta da rede social X, onde se destaca que Piontek marcou "o início de uma nova era" do futebol dinamarquês, destacando-se as meias-finais alcançadas no Euro 1984 e a primeira participação na fase final de num Campeonato do Mundo, no México 1986, no qual atingiu os quartos de final numa equipa que tinha estrelas como Morten Olsen, Soren Lerby, Frank Arnesen, Jan Molby, Allan Simonsen, Elkjaer Larsen e Michael Laudrup, entre outros.Enquanto futebolista, Piontek foi um defesa que representou o Werder Bremen durante 12 temporadas, tendo feito seis jogos pela seleção alemã. Foi no histórico clube de Bremen onde começou a carreira de treinador em 1971/72, passou depois por Fortuna Düsseldorf, seleção do Haiti e St. Pauli, antes de assumir o cargo de selecionador da Dinamarca em 1979, onde lançou as bases de uma equipa que se tornou conhecida como Danish Dynamite. Em 1990 foi nomeado selecionador da Turquia, tendo depois voltado a orientar clubes como Bursaspor, AB, Aalborg e Silkeborg, terminando a carreira como selecionador da Gronelândia em 2002.