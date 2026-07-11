Morreu o futebolista internacional sul-africano Jayden Adams

O internacional sul-africano Jayden Adams, que esteve presente no Mundial 2026, morreu aos 25 anos, confirmou este sábado, 11 de julho, o Sindicato dos Jogadores de Futebol Sul-Africanos (SAFPU).“A morte roubou a nossa nação e o mundo de um grande talento. Vamos para sempre relembrar Jayden Adams pela sua humildade, o seu extraordinário talento e a alegria que trouxe ao jogo. Descansa em paz”, lê-se numa publicação nas redes sociais do SAFPU.A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa local, que noticiou que o médio foi encontrado morto em casa, sem avançar as causas.Depois de começar a carreira no Stellenbosch, Jayden Adams esteve no Mamelody Sundowns nas duas últimas temporadas, clube no qual era treinado pelo português Miguel Cardoso.O médio foi utilizado em três encontros no Mundial2026 e tinha 15 internacionalizações pela África do Sul, tendo feito parte da equipa que chegou ao terceiro lugar na Taça das Nações Africanas de 2024. .Espanha nas meias-finais do Mundial 2026 ao vencer Bélgica como novo golo de Merino.Exibição no Mundial está a despertar interesse turístico por Cabo Verde