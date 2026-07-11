Jogo entre a África do Sul e a Coreia do Sul do Mundial 2026.
Jogo entre a África do Sul e a Coreia do Sul do Mundial 2026.foto: Yonhap/EPA
Desporto

Morreu o futebolista internacional sul-africano Jayden Adams

O médio de 25 anos jogou em três encontros neste Mundial. Tinha 15 internacionalizações pela África do Sul.
DN/Lusa
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O internacional sul-africano Jayden Adams, que esteve presente no Mundial 2026, morreu aos 25 anos, confirmou este sábado, 11 de julho, o Sindicato dos Jogadores de Futebol Sul-Africanos (SAFPU).

“A morte roubou a nossa nação e o mundo de um grande talento. Vamos para sempre relembrar Jayden Adams pela sua humildade, o seu extraordinário talento e a alegria que trouxe ao jogo. Descansa em paz”, lê-se numa publicação nas redes sociais do SAFPU.

A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa local, que noticiou que o médio foi encontrado morto em casa, sem avançar as causas.

Depois de começar a carreira no Stellenbosch, Jayden Adams esteve no Mamelody Sundowns nas duas últimas temporadas, clube no qual era treinado pelo português Miguel Cardoso.

O médio foi utilizado em três encontros no Mundial2026 e tinha 15 internacionalizações pela África do Sul, tendo feito parte da equipa que chegou ao terceiro lugar na Taça das Nações Africanas de 2024.

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