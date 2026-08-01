Morreu Nirmal Purja, lenda do alpinismo, após avalanche no Paquistão

O alpinista nepalês Nirmal Purja, uma das figuras mais reconhecidas do montanhismo mundial, morreu na sequência de uma avalanche no Broad Peak, no norte do Paquistão. O corpo do atleta foi encontrado este sábado, 1 de agosto, dois dias depois de ter desaparecido enquanto liderava uma expedição ao pico de 8.051 metros, na cordilheira do Karakoram.A morte foi confirmada pela Elite Expeditions, empresa fundada pelo próprio Purja. "É com enorme tristeza que confirmamos que Nirmal Purja perdeu tragicamente a vida na sequência da avalanche no Broad Peak. Recebemos também a confirmação de que outros membros da expedição não sobreviveram", indicou a organização em comunicado. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, lamentou igualmente a morte do alpinista.Conhecido mundialmente por "Nims Dai", Purja entrou para a história em 2019 ao escalar os 14 picos do planeta acima dos 8.000 metros em apenas seis meses e seis dias, um feito sem precedentes. A conquista foi retratada no documentário 14 Peaks: Nothing Is Impossible, lançado pela Netflix em 2021, que ajudou a transformar o nepalês numa referência muito para além do universo do alpinismo.Nascido em 1983, Purja serviu primeiro nos Gurkhas e, mais tarde, numa unidade de elite da Marinha britânica, antes de abandonar a carreira militar para se dedicar ao montanhismo profissional. Em 2019, uma fotografia captada por si, mostrando uma longa fila de alpinistas perto do cume do Evereste, tornou-se viral e impulsionou o debate sobre a sobrelotação e a segurança nas montanhas de grande altitude.Poucos dias antes do acidente, o alpinista tinha anunciado um novo desafio: tornar-se a primeira pessoa a escalar duas vezes os 14 picos acima dos 8.000 metros sem recurso a oxigénio suplementar. Numa publicação nas redes sociais, escreveu que apenas pedia ao Broad Peak "uma subida e uma descida em segurança", acrescentando que nunca tomava "nenhuma montanha como garantida".PolémicasSegundo um perfil publicado no jornal Le Parisien, nos últimos anos, Purja também esteve envolvido em polémicas depois de duas mulheres o acusarem de assédio e agressão sexual. Entre elas está Lotta Hintsa, antiga Miss Finlândia e alpinista profissional, que alegou ter sido agredida durante um encontro em Catmandu, em 2023. A médica norte-americana April Leonardo denunciou igualmente comportamentos de assédio sexual durante uma expedição ao K2, em 2022, organizada pela empresa Elite Exped.As acusações foram investigadas pelo The New York Times, que revelou mensagens, fotografias e outros elementos apresentados pelas denunciantes. Purja negou sempre qualquer irregularidade e, apesar da gravidade das alegações, nunca chegou a ser alvo de um processo judicial público..O soldado gurkha que ficou sem pernas no Afeganistão e subiu ao Evereste\n.Pé de alpinista encontrado 100 anos depois no Evereste. Descoberta pode explicar mistério