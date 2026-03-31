Morreu Mihaylov, antigo guarda-redes do Belenenses. Tinha 63 anos

O antigo guarda-redes Borislav Mihaylov morreu esta terça-feira, 31 de maço, aos 63 anos. Internacional e capitão da seleção da Bulgária, destacou-se na defesa da baliza do Belenenses nas épocas 1989/90 e 1991/91. Mihaylov encontrava-se em estado grave desde que no final de 2025 sofreu um AVC, do qual nunca recuperou.Além de ter brilhado no Restelo, destacou-se na baliza da seleção búlgara ao lado de estrelas como Stoichkov, Penev ou Balakov, tendo sido titular nos Campeonatos do Mundo de 1986, no México, e em 1994, nos Estados Unidos, tendo sido suplente em 1998 em França.Formado nas escolas do Levski Sofia, teve a primeira aventura fora do seu país precisamente no Belenenses, de onde saiu em 1991 para representar os franceses do Mulhouse, antes de regressar ao seu Levski em 1993. Depois disso representou ainda o Botev Plovdiv, Reading (Inglaterra), Slavia Sofia e FC Zurique (Suíça), onde terminou a carreira em 1999 aos 36 anos.