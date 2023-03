Morreu Just Fontaine, o melhor marcador num só Mundial

O francês Just Fontaine, recordista de golos em apenas um Mundial, morreu aos 89 anos, informou a família à AFP esta quarta-feira.

Em 1958, no Mundial da Suécia (conquistado pelo Brasil de Pelé), Fontaine estabeleceu o recorde, com 13 golos marcados em seis jogos. A França chegou às semifinais pela primeira vez na sua história, quando foi derrotada pelo Brasil, liderado por Pelé, por 5-2. Na disputa do terceiro lugar, os franceses derrotaram a Alemanha por 6-3.

Devido a uma grave lesão, Fontaine foi obrigado a abandonar a carreira de futebolista com apenas 28 anos.

Filho de pai francês e mãe espanhola, o antigo internacional francês nasceu em Marraquexe, em agosto de 1933, tendo iniciado a carreira no USM Casablanca.

Pela seleção francesa, somou 21 internacionalizações, com um total de 30 golos, três dos quais a Portugal (1959).

Um dos protagonistas do Mundial de 1958, na Suécia, onde os 'bleus' chegaram pela primeira vez às meias-finais, fase em que foram eliminados pelo futuro campeão Brasil (5-2), Fontaine é o quarto melhor marcador da história dos Mundiais, com os mesmos 13 golos do argentino Lionel Messi - que precisou de cinco mundiais para chegar a esta marca -, numa lista liderada pelo alemão Miroslav Klose, com 16 golos, seguido do brasileiro Ronaldo, com 15, e do também germânico Gerd Müller, com 14.

O avançado francês esteve para não entrar na convocatória para o Mundial de 1958, mas acabou por substituir Thadée Cisowski, que se lesionou pouco antes do início do campeonato.

Just Fontaine acabou por 'fechar' o pódio do Mundial, com a seleção gaulesa a vencer a RFA no jogo de atribuição do terceiro lugar, por 6-3, com um 'póquer' (quatro golos) do avançado.

Antes, o avançado gaulês começou com um 'hat-trick' ao Paraguai (7-3), um 'bis' à Jugoslávia (2-3) e um tento à Escócia (2-1), na fase de grupos, novo 'bis' com a Irlanda do Norte (4-0), nos 'quartos', e um golo ao Brasil (2-5), nas 'meias'.

Na carreira, Fontaine iniciou-se no USM Casablanca, e já em França jogou pelo Nice e pelo Reims, sendo quatro vezes campeão em França e uma em Marrocos, além das conquistas de duas Taças de França.

Após terminar a carreira, aos 28 anos, depois de uma dupla fratura na perna, assumiu, posteriormente, funções de treinador, com uma breve passagem pela seleção francesa, seguida do Paris Saint-Germain e também Marrocos, equipa pela qual foi terceiro na Taça das nações Africanas de 1980.