Morreu José Carlos Esteves, antigo médico do FC Porto. Tinha 77 anos

Morreu, aos 77 anos, José Carlos Esteves, antigo responsável pelo departamento médico do FC Porto, vítima de doença oncológica. O clube já emitiu uma nota de condolências, recordando que o antigo médico foi distinguido com o Prémio Carreira na entrega dos Dragões de Ouro de 2020."Durante as cerca de três décadas em que serviu o FC Porto, José Carlos Esteves presenciou as conquistas de inúmeros títulos nacionais e internacionais e trabalhou com jogadores e equipas técnicas que, tal como o próprio, fazem parte do património histórico do Clube", pode ler-se. O velório terá lugar na Igreja do Carvalhido entre as 19:00 e as 22:30 desta quarta-feira, 25 de março, e a partir das 11:00 de quinta-feira. O funeral realiza-se no mesmo local às 15h15 desta quinta-feira."O FC Porto endereça sentidas condolências à família e amigos de José Carlos Esteves", conclui a nota.