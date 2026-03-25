Morreu José Carlos Esteves, antigo médico do FC Porto. Tinha 77 anos
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Morreu José Carlos Esteves, antigo médico do FC Porto. Tinha 77 anos

Antigo responsável pelo departamento médico foi distinguido com o Prémio Carreira na entrega dos Dragões de Ouro de 2020.
David Pereira
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Morreu, aos 77 anos, José Carlos Esteves, antigo responsável pelo departamento médico do FC Porto, vítima de doença oncológica.

O clube já emitiu uma nota de condolências, recordando que o antigo médico foi distinguido com o Prémio Carreira na entrega dos Dragões de Ouro de 2020.

"Durante as cerca de três décadas em que serviu o FC Porto, José Carlos Esteves presenciou as conquistas de inúmeros títulos nacionais e internacionais e trabalhou com jogadores e equipas técnicas que, tal como o próprio, fazem parte do património histórico do Clube", pode ler-se.

O velório terá lugar na Igreja do Carvalhido entre as 19:00 e as 22:30 desta quarta-feira, 25 de março, e a partir das 11:00 de quinta-feira. O funeral realiza-se no mesmo local às 15h15 desta quinta-feira.

"O FC Porto endereça sentidas condolências à família e amigos de José Carlos Esteves", conclui a nota.

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