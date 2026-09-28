Morreu, aos 40 anos, o lutador de wrestling Pac, conhecido na WWE como Neville

As causas da morte são ainda desconhecidas, mas não havia indícios de que Pac estaria com problemas de saúde, uma vez que menos de 24 horas antes de morrer participou num combate com Andrade El Ídolo pelo National Championship da AEW, tendo sido derrotado.

A carreira de mais de duas décadas de Pac passou por Portugal em três ocasiões. Em janeiro de 2007 esteve em dois espetáculos da Associação Portuguesa de Wrestling (APW), em Lisboa e no Porto, tendo regressado ao nosso país para um show da mesma promotora em agosto do mesmo ano, em Lagos. Já em agosto de 2011 participou em dois eventos da World Stars of Wrestling (WSW) na praia artificial de Mangualde.

Mas foi depois das passagens por Portugal que mais se notabilizou. Entre 2012 e 2018 esteve vinculado à maior promotora do ramo, a WWE.