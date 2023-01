Morreu, aos 38 anos, o wrestler Jay Briscoe

Morreu esta terça-feira o lutador de wrestling Jamin Pugh, mais conhecido pelo nome de ringue Jay Briscoe, na sequência de um acidente de viação em Laurel, no estado norte-americano de Delaware.

De acordo com a CNN, que cita a WMDT, além do wrestler de 38 anos houve mais uma pessoa que perdeu a vida devido ao acidente.

Jay Briscoe era uma das principais figuras da promotora norte-americana Ring of Honor (ROH), sobretudo pela dupla de sucesso que fazia ao lado do irmão, Mark Briscoe. Juntos, os Briscoe Brothers conquistaram os títulos de tag team da companhia por 12 vezes, tendo ainda saboreado o sucesso no Impact Wrestling e na New Japan Pro-Wrestling.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A notícia da morte de Jay Briscoe foi avançada pelo dono da ROH e também da All Elite Wrestling (AEW), Tony Khan. "Infelizmente, Jamin Pugh faleceu. Era conhecido pelos fãs como Jay Briscoe, foi uma estrela do ROH durante mais de 20 anos, desde o primeiro combate até hoje. Jay e o irmão Mark dominaram o ROH, reinando como campeões até aos dias de hoje. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar a família. Descansa em Paz, Jamin", escreveu no Twitter.

Sadly, Jamin Pugh has passed away. Known to fans as Jay Briscoe, he was a star in ROH for over 20 years, from the first show until today.

Jay and his brother Mark dominated ROH, reigning as champions to this day. We'll do whatever we can to support his family.

Rest In Peace Jamin - Tony Khan (@TonyKhan) January 18, 2023

Também a ROH já reagiu no seu site oficial. "É com um peso no coração que lamentamos a trágica morte de Jamin Pugh, conhecido pelos fãs da luta livre em todo o mundo como Jay Briscoe. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e fãs", pode ler-se.

Entretanto, várias personalidades ligadas ao mundo do wrestling já manifestaram o seu pesar pela morte do lutador. Triple H, hoje um dos mais altos responsáveis na World Wrestling Entertainment (WWE), recorda um "incrível performer que criou uma ligação profunda com os fãs de wrestling por todo o mundo".