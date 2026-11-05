Miguel Oliveira conquista ouro partilhado nos 50 metros costas em Dakar

Miguel Oliveira conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro nos 50 metros costas dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026. Na final, o nadador português terminou com o mesmo tempo do grego Nikolaos Papatheodorou: 25,69 segundos. A cronometragem oficial confirmou a igualdade, atribuindo a medalha de ouro aos dois atletas.

O belga Alexander van Hoey Billiet ficou com o bronze, ao concluir a prova em 25,91 segundos. Miguel garantiu o lugar na final durante a manhã, com 26,06 segundos — o segundo melhor registo nas qualificações. Na decisão, melhorou essa marca em 37 centésimos.

Aos 17 anos, Miguel representa o Vitória Sport Clube e soma dois pódios em Dakar. Antes do ouro nos 50 metros costas, tinha conquistado o bronze nos 100 metros costas, com o tempo de 56,24 segundos. A nova medalha é a terceira da natação portuguesa na história dos Jogos Olímpicos da Juventude e a quarta da missão nacional nesta edição.