Miguel Oliveira acaba Mundial de Superbikes em 11.ª lugar

Miguel Oliveira (BMW) terminou o Mundial de Superbikes de 2026 em 11.ª lugar. Este domingo, dia 18 de outubro, em Jerez de la Frontera, o piloto português foi décimo na última corrida da época, que foi ganha pelo italiano Nicolò Bulega (Ducati), que encerrou o campeonato com um novo recorde de vitórias no campeonato (32 vitórias em 36 corridas).

De manhã, na corrida Superpole da última ronda do Mundial de Superbikes, ganha pelo italiano Nicolo Bulega, o português terminou em 11.º lugar, depois de ter desistido na Corrida 1, de sábado.

No currículo ficam os três pódios na segunda ronda do calendário mundial, em Portimão, mas também por uma lesão que interrompeu a adaptação à BMW M 1000 RR. E ainda o pódio na primeira corrida de Balaton Park, na Hungria, antes de uma queda na corrida Superpole o voltar a afastar das pistas. Na semana passada no Estoril, conseguiu dois quartos lugares e um oitavo lugar na corrida principal.

Miguel Oliveira terminou o campeonato a 23 pontos do 10.º classificado, o norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki), e foi o melhor representante da BMW, à frente do italiano Danilo Petrucci (17.º, com 61 pontos), que em 2027 irá ser substituído pelo sul-africano Brad Binder.