Matheus Nunes chamado por Fernando Santos

Matheus Nunes é a grande novidade na lista de convocados da seleção portuguesa, para o duplo compromisso de Portugal, com o Qatar (dia 9) e o Luxemburgo (dia 12) de qualificação para o Mundial 2022. Nascido no Brasil, o médio do Sporting pode ser o nono naturalizado a vestir a camisola das quinas, um mês depois do compatriota Otávio o ter feito.

Fernando Santos chamou o médio leonino de 22 anos, que esta semana assumiu publicamente que tinha escolhido representar a seleção portuguesa em vez da brasileira: ""Na última conferência disse que o Matheus Nunes estava a bater à porta da Seleção, desta vez a porta abriu-se e ele entrou."

O que pode acrescentar? "Se convocámos o Matheus é porque entendemos que é um jogador que tem caraterísticas que podem complementar relativamente aos que costumamos ter como opção. Agora é vê-lo em contexto de seleção, ao nível de clube joga numa linha de três e com dois no corpo central, aqui jogamos numa realidade diferente", explicou esta quinta-feira o selecoonador português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa lista marcada por várias ausências por lesão - Otávio do FC Porto, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves do Sporting e Renato Sanches, que só esta semana retomou os treinos no Lille, após ter sido operado ao joelho - há também alguns regressos, como o de William Carvalho (Bétis) e Diogo Dalot (Manchester United).

Já Pepe (FC Porto) é recuperável e foi chamado. Ao contrário de João Félix, que ainda recuperava da intervenção ao tornozelo direito por altura dos embates do mês passado, com República da Irlanda (2-1) e Azerbaijão (3-0), mas já voltou aos jogos no Atlético de Madrid e até foi dos melhores em campo no jogo da Champions com o AC Milan.

Ambos os jogos são no Estádio do Algarve. A concentração dos jogadores para o início do estágio está prevista para a próxima terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal é líder: "Temos três finais para disputar. Dependemos de nós"

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo no Qatar, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete que o Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

A vantagem sobre os sérvios não deixa Fernando Santos tranquilo: "Temos três finais para disputar. Dependemos de nós e para chegarmos ao ultimo jogo (com a Sérvia) nessa qualidade temos de ganhar. Temos o Luxemburgo, depois a Irlanda. Hoje em dia não há jogos fáceis. No Luxemburgo tivemos um jogo muito difícil, estivemos até a perder, tivemos de trabalhar muito para dar a volta. Com a Irlanda também sabemos as dificuldades que tivemos."

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final a realizar no Qatar, enquanto os segundos classificados vão disputar o playoff, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o playoff.

Lista de convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Domingos Duarte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro



Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes e William Carvalho



Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes e Rafa Silva.

(em atualização)