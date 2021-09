Matheus Nunes do Sporting em ação no jogo com o Estoril.

Rúben Amorim sem receio do Dortmund... com ou sem Haaland

Matheus Nunes escolheu jogar por Portugal, em detrimento da seleção brasileira. "Já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores e, depois de pensar e falar com a minha família, cheguei à conclusão de que era melhor jogar por Portugal. Foi uma decisão muito difícil, a mais difícil até agora na minha carreira, mas acho que tomei a decisão certa e vou ser muito feliz aqui", disse o jogador de origem brasileira.

Fernando Santos anuncia na quinta-feira a convocatória para os próximos desafios da equipa de Portugal, frente ao Qatar (09 de outubro) e Luxemburgo (12 de outubro), podendo Matheus Nunes ser convocado pela primeira vez. Pode ser o nono jogador naturalizado a jogar por Portugal, um mês depois de Otávio (FC Porto) o fazer.

Sobre a Champions, o médio garante que o Sporting ultrapassou a derrota da primeira jornada frente ao Ajax e vai demonstrá-lo no jogo desta terça-feira frente ao Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões em futebol. "O jogo com o Ajax já passou e não podemos duvidar do nosso trabalho. Não há motivo para duvidar do que temos feito e o moral está em alta", explicou Matheus Nunes.

"Estamos preparados e fizemos o mesmo que para o jogo com o Marítimo. Sabemos da qualidade do Borussia, mas também da nossa. Trabalhámos da mesma forma e vamos encarar o adversário 'olhos nos olhos'", garantiu o leão.

Na primeira jornada, enquanto o Sporting perdeu em casa, o Borussia Dortmund venceu por 2-1 no reduto do Besiktas, com tentos do médio inglês Bellingham e do avançado norueguês Haaland, que poderá ser baixa nos germânicos, devido a lesão.