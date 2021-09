Rúben Amorim sem receio do Dortmund... com ou sem Haaland

Sérgio Conceição: "Em alguns momentos do jogo, o Liverpool é a melhor equipa do mundo"

A derrota do Sporting com Ajax (1-5) na primeira jornada da Liga dos Campeões "deixou marcas" e não há como o esconder, segundo Rúben Amorim, que quer dar outra imagem terça-feira frente ao Borussia Dortmund.

"O resultado com o Ajax foi uma pancada forte. Mas a estreia já passou e agora estamos preparados para ir a jogo. A grande diferença que espero ver é a adaptação da minha equipa ao adversário. Eu e os jogadores analisamos os erros e interessa-me ver como vamos combater isso. O Sporting pode ser a principal diferença neste jogo", disse o treinador dos leões.

O poderio dos germânicos é inegável, mas o treinador leonino prefere olhar para o que a sua equipa pode fazer: "O nosso foco tem de estar na nossa equipa. O Borussia é muito forte e tem sido um adversário muito difícil, mas, depois da derrota na estreia, o foco está na nossa equipa, no que podemos melhorar. Vamos a jogo com as nossas ideias, tendo em conta o valor do adversário, mas focados no que podemos fazer."

Amorim desvalorizou ainda a dúvida sobre a utilização do avançado norueguês Erling Haaland, algo que não vai mudar o comportamento do Sporting. "Claro que o Haaland é um grande jogador, mas a nossa forma de jogar não vai mudar com o onze do Borussia. Sabemos da influência que tem no jogo e capacidade de concretização do Borussia, mas faremos o nosso jogo", disse o técnico português que quer "ter bola" no Signal Iduna Park.

"Temos de ter bola e é isso que vamos tentar fazer, sobretudo no início. Temos de começar melhor do que fizemos no último jogo. A vontade de ganhar é igualzinha à do primeiro jogo e não há receio de nada. Temos de competir e jogar para trazer outras sensações desta prova. Temos mais noção das dificuldades da Liga dos Campeões e vamos fazer tudo para ter outro desfecho", sintetizou o treinador.

A terminar a conferência de imprensa, Rúben Amorim abordou ainda a lesão de Pedro Gonçalves: "A lesão não se está a arrastar. É um problema que vem dos tempos do Famalicão. O Pote [Pedro Gonçalves] é muito importante para nós, pelo valor, juventude e qualidade, e vai demorar o tempo que tiver de demorar. Uma operação é sempre a última coisa a fazer e estamos confiantes de que vai regressar sem passar por isso."

Haaland e Reus são dúvidas para a receção de terça-feira ao Sporting, na segunda jornada do Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se joga no Signal Iduna Park e apitado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

"Em relação a Erling Haaland e Marco Reus, temos de esperar até ao último treino, vai ser à justa", afirmou o treinador Marco Rose, na conferência de lançamento do jogo, admitindo que Julian Brandt, igualmente com uma lesão muscular e de fora há quase duas semanas, "será opção" se tudo correr bem.

Em relação ao Sporting, o treinador lembrou o estatuto dos leões, mas deixou claro que objetivo da sua equipa, na qual conta com o internacional português Raphael Guerreiro: "São os campeões portugueses, são bons jogadores, têm uma estrutura clara. Amanhã [terça-feira] à noite, é a Liga dos Campeões e quando o hino toca tudo se resume a conquistarmos os três pontos."

Na primeira jornada do grupo C da Champions, o Borussia Dortmund venceu por 2-1 na visita aos turcos do Besiktas, e o Sporting foi goleado em casa pelos holandeses do Ajax, por 5-1.