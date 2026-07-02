Mateus Fernandes custou 99 milhões de euros. É o terceiro português mais caro de sempre

Mateus Fernandes assinou pelo Tottenham. E apesar do clube não divulgar a duração do contrato ou o valor pago pelo passe do médio português, de 21 anos, segundo a Imprensa inglesa, o jogador custou 85 milhões de libras (99,3 milhões de euros), valor que lhe permite entrar para o top 3 das maiores transferências de sempre envolvendo jogadores portugueses. Apenas João Félix, quando em 2019 deixou o Benfica para reforçar o Atlético de Madrid por 127,2 milhões de euros, e Cristiano Ronaldo, que em 2028 trocou o Real Madrid pela Juventus, que pagou 117 milhões de euros, obrigaram a investimentos mais avultados do que o jovem Mateus Nunes.Contratado no último verão ao Southampton por 44 milhões de euros, já depois de se ter transferido para Inglaterra por 15 milhões - foi esse o valor que o Sporting pediu para o deixar sair -, Mateus Fernandes deixou assim o West Ham, que acabou por descer de divisão. A excelente época nos hummers valeu-lhe a nomeação para jogador jovem da Premier League em 2025/26 e convenceu o Tottenham a pagar 100 milhões de euros para o resgatar do Championship.O jogador formado no Sporting é o reforço mais caro da história do emblema londrino, superando os 65 milhões de euros pagos por Xavi Simons e a segunda mais lucrativa para o West Ham, atrás de Declan Rice (116,6 milhões de euros, para o Arsenal).."É um jogador com uma habilidade técnica extraordinária, inteligência e maturidade, e, mesmo numa idade tão jovem, demonstra uma consistência de desempenho em ambientes exigentes e de alta pressão", elogiou o treinador, o italiano Roberto De Zerbi, que foi determinante para a ida do português para Londres. "Estou muito entusiasmado com este novo passo. Os spurs são um grande clube e o treinador foi crucial para eu me decidir juntar", confessou o português.Algarvio de nascença, começou a jogar nos infantis do Olhanense, onde jogou até ao escalão sub-13, antes de se mudar para a academia do Sporting, clube onde chegou à equipa principal em 2022/23. Não conseguiu convencer Ruben Amorim, fez 10 jogos pelos leões e rumou ao Estoril por empréstimo de uma época, retornando a Alvalade para ser vendido ao Southampton.isaura.almeida@dn.pt