O norte-irlandês Rory McIlroy ataca o buraco 18 na caminhada para a conquista do Grand Slam.
O norte-irlandês Rory McIlroy ataca o buraco 18 na caminhada para a conquista do Grand Slam.FOTO: JOE MARKLUND / AUGUSTA NATIONAL
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Masters de golfe. Eis o evento que atrai mais jatos no mundo

A companhia Netjets realizou quase 800 voos. A Flexjet, 400. E a Vista 100 de ida e volta para o torneio em Augusta, na Georgia, que coroou Rory McIlroy, no início do mês.
João Almeida Moreira
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