Martim Mayer quer equilibrar contas do Benfica para reter talento da formação

O candidato à liderança do Benfica Martim Mayer realçou que é preciso anular o prejuízo anual de 70 milhões de euros (ME) da SAD 'encarnada' para tornar possível a permanência dos melhores jogadores da formação."Juntamente com a parte desportiva, temos que olhar para a parte financeira, porque ela condiciona as tomadas de decisão desportivas. O clube tem que se equilibrar do ponto de vista financeiro e tem que resolver aquilo que durante este mandato é uma média de 70 ME que o Benfica tem para resolver de prejuízo por ano", lançou o candidato às eleições pela Lista B, em entrevista à agência Lusa.De acordo com Martim Mayer, esta questão "condiciona muito a permanência do talento no futebol", pelo que é preciso "equilibrar as contas para tomar as melhores decisões" desportivas, que vão ficar sob a responsabilidade do neerlandês Andries Jonker, o diretor-geral para o futebol proposto pela sua candidatura."Andries Jonker vai criar outra dinâmica na coordenação da estrutura do futebol. Não só em toda a formação, desde os sub-13 até aos sub-23, como no 'scouting' [prospeção], que deverá ter duas vertentes: o 'scouting' ligado a atletas e o scouting ligado também a equipas técnicas", sublinhou.Segundo o industrial, esta nova organização para o futebol visa "criar um modelo de jogo, bem claro", que permite blindar o Benfica dos resultados desportivos de curto prazo."O treinador de futebol, José Mourinho, e o diretor desportivo, Mário Branco, têm tanta pressão de curto prazo, porque têm que preparar o próximo jogo, e o outro a seguir, e gerir o plantel e as especificidades do plantel, que não têm hipótese de olhar para toda a estrutura do futebol. Então, trago alguém que vai ser complementar com o curto prazo, complementar com a pressão do resultado", vincou.O objetivo expresso por Martim Mayer é devolver ao Benfica o estilo de jogo que seja vencedor e, simultaneamente, atrativo para os adeptos: "Um futebol divertido, um futebol entusiasmante, um futebol apaixonante".O candidato da lista "Benfica no sangue", que garantiu estar disposto a dar "o sangue pelo Benfica", quer estruturar um projeto para colocar as 'águias' ao "mais alto nível europeu", para que seja possível disputar para ganhar uma prova europeia "tão rápido quanto possível", incluindo no horizonte a Liga dos Campeões."Temos 70 ME para resolver por época, vamos decompô-los e vamos olhar para o lado da despesa e para o lado da receita. O Benfica gasta 200 ME em média na SAD. É possível reduzir as despesas em 20%. E 20% representam 40 ME", anotou.O neto do antigo presidente do Benfica Duarte Borges Coutinho salientou que, no seu entender, o clube é profundamente viável, já que tem 20 milhões de adeptos espalhados pelo mundo."Temos que saber encontrar esses adeptos. Temos que saber trazê-los para perto do clube e, para isso, temos que ter uma oferta para todas estas grandes comunidades de adeptos", referiu à Lusa, apontando para países como França, Suíça e o Luxemburgo, na Europa, mas também para os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).Além de Martim Mayer, concorrem ao ato eleitoral de 25 de outubro o atual presidente, Rui Costa, o anterior, Luís Filipe Vieira, bem como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, havendo ainda uma lista liderada por João Leite para a Mesa da Assembleia Geral.Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.