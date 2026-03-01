Marco Silva a sorrir: Fulham vence Tottenham em dérbi de Londres

Marco Silva voltou a ter motivos para sorrir na tarde deste domingo, 1 de março. O treinador do Fulham levou os cottagers à mais uma vitória na Premier League, desta vez no dérbi contra o Tottenham, disputado no Craven Cottage, em Londres. O placar final foi de 2 - 0 para os donos da casa. Com o Fulham a pressionar desde o início da partida, Harry Wilson abriu o placar aos 7 minutos para colocar os donos da casa na frente e ainda mais pressão sob o Tottenham. Kenny Tate centrou na área e Bobb passou para o galês, de voleio, balançar as redes, em lance chegou a ser revisado pelo VAR por possível empurrão do antigo jogador do Benfica, Raúl Jimenez.Acuado, os primeiros remates dos visitantes vieram de dois jogadores conhecidos do futebol português. Antigos atletas do Sporting, Palhinha - que também teve boa passem pelo Fulham - e Pedro Porro tentaram de fora da área, aos 15 e 16 minutos, sem perigo: sobrava nervosismo, faltava qualidade para os Spurs, que seguem sob a ameaça de despromoção.Já aos 34, Alex Iwobi, de fora da área, rematou de fora da área com a parte de dentro do pé para ampliar e castigar o antigo rival: sabor especial por parte do nigeriano que foi formado pelo Arsenal e, nas últimas temporadas, tranformou-se de um extremo, para um médio, mudança promovida por Marco Silva. .Ainda antes do apito final da primeira etapa, os donos da casa quase ampliaram: após canto pelo lado esquerdo, a bola ficou com Oscar Bobb, que ajeitou para o central Calvin Bassey, na risca da pequena área, finalizar por cima da baliza defendida por Vicario.Nos primeiros dez minutos da segunda parte, o ataque do Fulham seguiu dando trabalho para a defesa dos Spurs. Aos 54, depois de boa trama entre Sessegnon e Bobb pelo lado esquerdo a bola ficou com Jímenez que, bloqueado por Van de Ven, por pouco não ampliou. Aos 62, Smith Rowe, de frente para Vicario, viu o italiano fazer grande defesa.Na primeira chegada dos Spurs na segunda parte, Richarlison aproveitou cruzamento de Gray para diminuir. O golo deu nova injeção de ânimo para os adeptos visitantes, mas não traduziu-se em mais inspiração para a equipa dentro do relvado. Os comandados de Igor Tudor seguiram apáticos e foi o Fulham, com Cairney e Rodrigo Muniz, que mais chegou perto do terceiro golo. Os visitantes ainda esboçaram alguma reação até o apito final, com Kolo Muani, mas não fui suficiente. Sob o olhar de 27.439 espectadores, o Fulham deu mais uma prova de que vai a caminho de outra campanha segura na Premier League sob o comando de Marco Silva, chegando à nona colocação, com 40 pontos. Já o Tottenham, que ainda não venceu sob o comando de Igor Tudor, segue na 16a posição, com 29, apenas quatro a frente do West Ham, primeiro colocado na zona de despromoção da Premier League. .International Board alarga intervenção do VAR e cria novas regras para acelerar o jogo de futebol.Denúncia de racismo de Vini Jr. contra jogador do Benfica abre investigações em Portugal