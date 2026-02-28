International Board alarga intervenção do VAR e cria novas regras para acelerar o jogo de futebol

O International Football Association Board (IFAB), organismo responsável pelas Leis de Jogo, aprovou na sua assembleia geral anual um conjunto de alterações relevantes ao futebol, incluindo o alargamento do protocolo do videoárbitro (VAR) e várias medidas destinadas a reduzir perdas de tempo e aumentar o ritmo das partidas. As mudanças entram oficialmente em vigor a 1 de julho, mas poderão ser aplicadas em competições que comecem antes e terminem depois dessa data, motivo pelo qual estarão já em funcionamento no Mundial de 2026, como confirmou a FIFA. A reunião teve lugar em Hensol, no País de Gales, no ano em que a federação galesa assinala o seu 150.º aniversário.A principal novidade prende-se com o VAR, que passa a poder intervir em mais situações sempre que existam provas claras de erro. A partir da próxima época, o videoárbitro poderá recomendar a revisão de expulsões resultantes de um segundo cartão amarelo manifestamente incorreto, corrigir casos de identidade trocada quando o árbitro sanciona o jogador errado e, se a competição assim o permitir, rever a atribuição errada de um pontapé de canto, desde que a análise seja imediata e não atrase o reinício do jogo. A utilização do VAR para cantos não será obrigatória e ficará dependente das provas, mas a FIFA já anunciou que aplicará esta possibilidade no Campeonato do Mundo.O IFAB aprovou ainda várias medidas para combater o anti-jogo. Os árbitros passam a poder iniciar uma contagem decrescente visual nos lançamentos laterais e pontapés de baliza quando considerarem que existe atraso deliberado. Se a bola não estiver em jogo no final dessa contagem, o lançamento será atribuído ao adversário e, no caso de um pontapé de baliza, será assinalado pontapé de canto contra a equipa infratora. A lógica segue o modelo já existente para os guarda-redes, que dispõem de oito segundos para repor a bola em jogo depois de a controlarem com as mãos.Também as substituições terão novas regras. O jogador substituído terá dez segundos para abandonar o terreno de jogo após a indicação do árbitro ou a exibição do placard. Caso não o faça dentro desse período, terá de sair na mesma, mas o substituto apenas poderá entrar na próxima paragem depois de decorrido um minuto de jogo. Em paralelo, quando um jogador receber assistência médica em campo e a partida seja interrompida por lesão, terá de sair e permanecer fora durante um minuto após o reinício, salvo nas exceções já previstas nas Leis de Jogo.O organismo decidiu igualmente estudar a introdução de sanções disciplinares para jogadores que tapem a boca ao falar com adversários ou colegas, prática cada vez mais comum devido à presença constante de câmaras e à possibilidade de leitura labial, numa tentativa de reforçar a transparência e prevenir comportamentos inadequados dentro de campo..Pedro Proença quer VAR “mais eficaz e transparente”.O VAR tem de melhorar