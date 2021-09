CR7 vai continuar a ser CR7 em Manchester

CR7 vai continuar a ser CR7! O Manchester United revelou esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo vai vestir a camisola 7 no regresso a Old Trafford. O número que é imagem de marca do português estava ocupado - era de Cavani - e foi preciso pedir autorização ao uruguaio e à Premier League para fazer a mudança e anunciar ao mundo o que todos esperavam, que o 7 está de volta a casa!

Desde que saiu do Sporting, Ronaldo tem sido o 7 em todos os clubes, numa história que começou precisamente em Manchester e a pedido de Sir Alex Ferguson. Quando chegou a Old Trafford o jovem Cristiano pediu para vestir o 28 que tinha usado em Alvalade, mas o então treinador disse que não, que ia vestir o 7 que já tinha sido de George Best e Eric Cantona.

E assim foi desde então e com uma exceção. Quando se mudou para o Real Madrid, a camisola 7 era do ídolo Raul e ninguém se atreveu a pedir-lha. O português usou por isso a camisola 9, mas com o nome de Cristiano para não ser confundido com o outro Ronaldo, o Fenómeno, que também usou esse número no Bernabéu. Assim que Raul disse adeus, Ronaldo tomou conta da camisola 7 merengue.

Há três anos quando assinou pela Juventus colocou-se o mesmo problema, mas o dono do 7 da vecchia signora da altura, Cuadrado, não demorou a anunciar publicamente que lho cedia de boa vontade e assim foi. Agora foi Cavani a ter de libertar o número mágico e passar a ser o 21, tal como na seleção uruguaia.

Em toda a carreira o português só usou quatro números. Além do 28 (Sporting), do 9 (Real Madrid) e do 7 (Manchester United, Real Madrid e Juventus), o jogador também vestiu o 17 na seleção, quando o 7 era de Figo! Hoje é dele.

E assim se construiu a marca CR7!