Lucas Jacob e Frederico Alvarenga apuram-se para as meias-finais dos Europeus de slalom em canoagem

Lucas Jacob e Frederico Alvarenga qualificaram-se esta quinta-feira para as meias-finais de K1 dos Campeonatos da Europa de canoagem slalom, que decorrem em Ivrea, Itália, numa jornada positiva para a representação portuguesa.

Lucas Jacob foi o melhor dos dois portugueses, ao terminar a qualificação no 21.º lugar, com 80,84 segundos, enquanto Frederico Alvarenga assegurou igualmente a passagem à fase seguinte ao registar o 23.º tempo, em 81,36. A eliminatória apurava os 30 melhores canoístas para as meias-finais.

O duplo apuramento ganha particular relevância no percurso recente dos dois atletas nesta competição. Em 2025, Frederico Alvarenga tinha sido 26.º classificado no Europeu, ao passo que Lucas Jacob terminara na 43.ª posição. Ao garantirem desde já presença entre os 30 melhores em Ivrea, ambos superam a classificação alcançada na edição anterior.

A competição prossegue esta sexta-feira, com a meia-final a decidir os 12 canoístas que avançam para a final de K1. Portugal terá, assim, dois representantes a lutar por uma presença na decisão continental, numa prova em que a rapidez na descida e a ausência de penalizações serão determinantes.