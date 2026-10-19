Lourenço Viveiros conquista segunda medalha de bronze no Mundial de Stand Up Padel
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Lourenço Viveiros conquista segunda medalha de bronze no Mundial de Stand Up Padel

Madeirense voltou a terminar no terceiro lugar, desta vez na prova de Race Técnico júnior, em Sabaudia, Itália.
Cecília Carmo
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Lourenço Viveiros conquistou a segunda medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de Stand Up Paddle Canoe (SUPC), ao terminar no terceiro lugar a final júnior de Race Técnico, em Sabaudia, Itália. O madeirense, atleta do Ludens Clube de Machico, concluiu a prova em 4.50,22 minutos.

O japonês Tatsuma Nishikawa venceu, com 4.36,85 minutos, enquanto o alemão Marlon Daskiran ficou com a medalha de prata, em 4.44,50. Viveiros, que tinha sido o mais rápido na primeira meia-final, com 4.41,81, repetiu no Race Técnico o terceiro lugar alcançado no sprint de 100 metros.

O jovem madeirense soma, assim, duas medalhas de bronze neste Mundial, depois de ter sido terceiro no sprint, com o tempo de 24,14 segundos. Em 2025, tinha conquistado a medalha de prata mundial na prova técnica júnior.

A participação no Mundial sucede a uma época de destaque para Viveiros, que se sagrou campeão da Europa júnior em duas disciplinas: sprint e Race Técnico. Esta última prova exige que os atletas completem um percurso com viragens e obstáculos, combinando velocidade, controlo da prancha e capacidade de manobra.

Na mesma disciplina, a madeirense Carlota Rodrigues, também júnior e atleta do Clube Naval do Funchal, não conseguiu chegar à final, tendo sido eliminada nas meias-finais.

Lourenço Viveiros conquista segunda medalha de bronze no Mundial de Stand Up Padel
Lourenço Viveiros conquista bronze no Mundial de SUPC e prepara-se para a final de Technical Race
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