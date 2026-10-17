Lourenço Viveiros conquista bronze no Mundial de SUPC e prepara-se para a final de Technical Race
Lourenço Viveiros conquistou a medalha de bronze na prova de sprint júnior do Campeonato do Mundo de Stand Up Paddle Canoe (SUPC), que decorre em Sabaudia, Itália. O atleta português terminou a final dos 100 metros em 24,14 segundos, garantindo um lugar no pódio numa prova ganha pelo romeno Matei Barbu, com 23,74 segundos. O alemão Marlon Daskiran foi segundo, em 23,96.
O terceiro lugar confirma a presença de Lourenço Viveiros entre os melhores juniores do mundo e dá a Portugal mais um pódio na competição. O madeirense, que representa o Ludens Clube de Machico, chegou à final depois de uma série de corridas em que foi melhorando o registo: fez 24,34 segundos na qualificação e 23,83 nas meias-finais, antes de parar o cronómetro nos 24,14 na decisão.
A participação no Mundial prossegue este sábado. Depois de ter garantido a passagem nas eliminatórias da Technical Race, Viveiros qualificou-se para a Final A da disciplina, na qual volta a lutar pelas medalhas. O português chega à prova técnica como campeão europeu júnior da especialidade, título conquistado em setembro, em Agios Nikolaos, na Grécia.
O madeirense soma, assim, dois títulos europeus em 2026: venceu tanto o sprint como a Technical Race no escalão júnior. No Mundial de 2025, tinha conquistado a medalha de prata na prova técnica, resultado que procura agora melhorar em Sabaudia.
A medalha de bronze no sprint reforça o percurso internacional do jovem atleta, que voltou a mostrar capacidade para competir entre os principais nomes da categoria. Com a final da Technical Race ainda por disputar, Viveiros mantém aberta a possibilidade de acrescentar outro pódio à prestação portuguesa no campeonato.