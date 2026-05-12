Loucura com Nani em Aktobe. Jogador foi treinar com o filho e apareceram dezenas de miúdos para participar

Nani fez uma pausa na reforma para jogar no Cazaquistão, onde tem sido tratado como uma estrela. Esta semana o internacional português recebeu a visita da família, em Aktobe, e saiu de casa para fazer um treino com o filho... quando de repente percebe que há uma concentração espontânea de pequenos jogadores. Eram tantos que dava para fazer um torneio inteiro, como se pode ver nas imagens reveladas pelo próprio nas redes sociais.Aos 39 anos e um ano depois de anunciar o adeus aos relvados, o português aceitou o desafio de voltar a jogar e ter um papel ativo no desenvolvimento do Aktobe, clube cazaque que conta com cinco títulos nacionais. Há duas semanas Nani bisou e ajudou o clube a apurar-se para os quartos de final da Taça do Cazaquistão.