Lisboa corre em dois dias e junta 32 mil corredores

Lisboa recebe este fim de semana 32 mil corredores nas três provas do programa da EDP Maratona de Lisboa, cujas inscrições para as corridas esgotaram em tempo recorde. A maratona realiza-se no sábado, a partir das 08.00, enquanto a Hyundai Meia Maratona e a EDP 8K estão marcadas para domingo, com partida às 09.20.A principal prova do programa, nos 42,195 quilómetros, parte de Carcavelos, junto à NOVA School of Business & Economics, e termina na Praça do Comércio, num percurso integralmente desenhado ao longo da linha de mar e do rio. Estão inscritos 14 mil atletas, 80% dos quais estrangeiros, provenientes de 141 países, um número recorde na história da maratona.O quadro de elite promete uma corrida competitiva. No setor masculino, há sete atletas com marcas pessoais abaixo das 2:08 horas, entre os quais Jonathan Kiplimo Maiyo, que apresenta o melhor registo, de 2:04.56. Timothy Misoi, com 2:06.07, Zablon Chumba, com 2:07.11, Abdi Ali Gelchu, com 2:07.15, e Asefa Mengisa, com 2:07.47, são outros dos nomes mais cotados à vitória.No feminino, Ruth Chebitok chega a Lisboa com a melhor marca entre as atletas anunciadas, de 2:21.03. Sintayehu Tilahun, com 2:22.19, e Abebech Afework, com 2:23.52, integram igualmente um lote em que quatro corredoras têm tempos inferiores a 2:25 horas. Estarão também na partida os vencedores masculino e feminino da edição de 2025.No domingo, a Hyundai Meia Maratona terá 11 mil participantes, 55% dos quais estrangeiros, representando 117 países. A prova de 21 quilómetros começa na Ponte Vasco da Gama e termina, tal como a maratona, na Praça do Comércio. A EDP 8K, disputada no mesmo dia, reúne outros sete mil inscritos..Portugal, Reino Unido, França, Espanha e Itália são os cinco países mais representados no conjunto das provas. Os participantes mais novos têm 18 anos e os mais velhos 81, tanto na maratona como na meia-maratona. Na prova de sábado, 73% dos inscritos são homens e 27% mulheres; na meia-maratona, a distribuição é mais equilibrada, com 56% de homens e 44% de mulheres.A edição deste ano terá ainda um momento ligado aos European Marathon Classics, circuito de que Lisboa é prova fundadora, a par de Copenhaga, Frankfurt, Londres, Madrid, Roma, Viena e Varsóvia. O projeto distingue os corredores que completam cinco das oito maratonas integradas na iniciativa.“Os European Marathon Classics são muito mais do que um desafio desportivo. São uma forma de celebrar a Europa através da corrida, unindo oito cidades com uma enorme identidade, história e tradição”, afirmou Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal.Três atletas portugueses receberam há duas semanas, em Varsóvia, a medalha de EMC Finisher. Em Lisboa serão distinguidos 46 atletas internacionais que já concluíram cinco das oito maratonas do circuito. “São histórias diferentes, percursos diferentes, mas todos partilham o mesmo espírito”, sublinhou Carlos Móia..Queniana Agnes Jebet Ngetich bate recorde do mundo da meia-maratona