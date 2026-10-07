Lisboa corre em dois dias e junta 32 mil corredores
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Lisboa corre em dois dias e junta 32 mil corredores

A EDP Maratona de Lisboa realiza-se no sábado com um lote de elite que inclui sete homens abaixo das 2:08 horas. No domingo, a Hyundai Meia Maratona e a EDP 8K juntam18 mil participantes.
Cecília Carmo
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Carlos Móia
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