Lionel Messi quer defender o título no Mundial 2026 se ainda se sentir "útil à seleção" argentina

Para Lionel Messi, "ganhar o Mundial2022 foi um sonho realizado". Tanto que o argentino gostaria de defender o título em campo, no Mundial2026. Mas garante que só o fará "se estiver a 100%" e sentir que pode ser "útil à seleção". Numa entrevista à estação de televisão norte-americana NBC, o jogador do Inter Miami disse que espera estar apto para ajudar a seleção no Campeonato do Mundo. "Vai ser espetacular. É algo extraordinário poder estar num Mundial e gostaria de estar cá [nos Estados Unidos], sentir-me bem e sentir-me parte da seleção. Vou ver se posso estar a 100%. Poder defender o título em campo seria espetacular. É sempre um sonho jogar na seleção”, disse o camisola 10 da Argentina. Messi (38 anos) acredita que ainda pode jogar mais três anos e por isso, na semana passada, renovou contrato com o Inter Miami, até 2028, altura em que terá 41 anos. "Senti-me muito bem durante este ano e sinto-me feliz a viver em Miami, tal como a minha família”, disse o jogador que está a disputar os play-offs do campeonato norte-americano, a MLS.Há mês e meio, no Monumental de Buenos Aires, muitos argentinos temeram que esse jogo com a Venezuela, de apuramento para o Mundial, pudesse ser o último oficial de Messi com a camisola da Argentina. Agora o capitão admite querer continuar a ser opção e ir a mais um mundial.Tal como Cristiano Ronaldo (40 anos), o argentino procura a sexta participação na prova, depois de ter estado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Messi é o futebolista com mais jogos em Mundiais, com um total de 26, mais um do que o alemão Lothar Matthaus. Ir ao Mundial2026 será escrever mais um capítulo na luta estratosférica que tem mantido com o capitão português, que procura no duplo compromisso da seleção - com a Rep. Irlanda, no dia 13 de novembro, e com a Arménia, três dias depois -, garantir o passaporte para o próximo Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México.