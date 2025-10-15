Lionel Messi escolhe 10 jovens a seguir e um é português

Rodrigo Mora, do FC Porto é um dos dez talentos do futebol mundial escolhidos por Lionel Messi. O projeto Messi+10 é uma iniciativa pessoal do jogador argentino, em parceria com a Adidas, e pretende destacar talento emergente no futebol mundial.Nesta “Temporada 2”, Messi escolheu dez jogadores com potencial para marcar uma era. Entre os eleitos está Rodrigo Mora, médio ofensivo português do FC Porto, que fez história ao tornar-se o jogador mais jovem de sempre a estrear-se no futebol profissional português, no FC Porto B, em 2023. Internacional sub-21, mas já chamado por Roberto Martínez, o portista foi apontado por Messi como um dos dez nomes a seguir de perto, com o argentino Nico Paz no topo de uma lista, que tem duas jogadoras..A Imprensa espanhola destaca as ausências de figuras como Lamine Yamal (Barcelona) ou Claudio Echeverri “Mastantuono” (River Plate), mas a não referência a estes jogadores estará relacionada com o facto de ambos serem já jogadores de primeira linha.Dez jogadores a seguir, segundo Messi1- Nico Paz (Como/Argentina)2- Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)3- Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)4- Mohamed Kader Meite (Rennes/França)5- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha feminino)6- Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)7- Mika Godts (Ajax/Bélgia)8- Andrey Santos (Chelsea/Brasil)9- Lily Yohannes (Lyon/EUA feminino)10- Rodrigo Mora (FC Porto/Portugal)