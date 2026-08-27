Liga Portugal promete mais rigor na fiscalização dos relvados

A Liga Portugal pretende reforçar, ao longo da presente temporada, o rigor na avaliação e no acompanhamento dos relvados utilizados nas competições profissionais.

O organismo que tutela o futebol profissional compromete-se a acompanhar com maior exigência as condições apresentadas pelos terrenos de jogo, verificando o cumprimento dos parâmetros técnicos definidos nos regulamentos. Em causa estão fatores como a densidade e a altura da relva, a consistência e a regularidade do piso, a segurança dos intervenientes e a forma como a bola circula no terreno.

A posição da Liga ganhou particular relevância depois das críticas ao estado do relvado do Estádio José Gomes, na Reboleira, durante o encontro entre o Estrela da Amadora e o Sporting, da jornada inaugural da Liga Portugal Betclic. O piso tinha sido vistoriado a 24 de julho e, nessa altura, apresentava condições suficientes para receber a partida.

A Liga Portugal acompanhou posteriormente os trabalhos de recuperação e indicou ao promotor do encontro os tratamentos considerados necessários. No entanto, cerca de 48 horas antes do jogo, os técnicos constataram uma regressão no estado do relvado, atribuída às temperaturas elevadas registadas nos dias anteriores.

Apesar de reconhecer que não estavam reunidas as condições consideradas ideais, o organismo entendeu que o terreno continuava a garantir a integridade física dos jogadores e dos árbitros, bem como uma circulação regular da bola. A proximidade da partida e as exigências relacionadas com a sua organização pesaram igualmente na decisão de manter o encontro no Estádio José Gomes.

Depois de analisar o comportamento do piso durante o jogo, a Liga Portugal atribuiu uma avaliação final negativa ao relvado. O organismo considerou que, embora as condições não tivessem afetado negativamente o desenrolar da partida, o estado apresentado ficou abaixo dos níveis de exigência definidos para o futebol profissional.

Na sequência deste episódio, a entidade responsável pelas competições profissionais anunciou que adotará uma posição mais rigorosa, procurando assegurar uma vigilância mais apertada sobre a evolução dos terrenos e o cumprimento das recomendações transmitidas aos responsáveis pela manutenção.

Os regulamentos já preveem a realização de vistorias periódicas ao longo da época. Caso se conclua que um relvado não cumpre os requisitos exigidos, a Liga pode determinar as intervenções necessárias e avaliar se o estádio mantém condições para receber jogos das competições profissionais.

A qualidade dos relvados é considerada essencial para proteger os jogadores, assegurar a regularidade das partidas, melhorar o espetáculo e valorizar a imagem do futebol português. Com o reforço do acompanhamento, a Liga Portugal pretende elevar os padrões dos terrenos utilizados nas duas competições profissionais e evitar a repetição de situações semelhantes.