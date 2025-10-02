Liga Europa. FC Porto evita surpresa do Estrela Vermelha com golo ao cair do pano

Foi complicado, mas o FC Porto alcançou esta quinta-feira, 2 de outubro, a nona vitória consecutiva ao derrotar, no Estádio do Dragão, os sérvios do Estrela Vermelha por 2-1, em jogo da 2.ª jornada da Liga Europa.O golo do triunfo surgiu já perto do final da partida, quando já já poucos acreditavam na manutenção do início de época 100% vitorioso.Os dragões abriram o marcador logo aos 8 minutos pelo brasileiro William Gomes na transformação de um penálti, a castigar uma falta do nigeriano Uchenna sobre Deniz Gül. Tudo apontava que era o início de uma vitória tranquila dos dragões, mas à passagem dos 33 minutos, Kostov fez o empate com um remate forte de fora da área, depois de um mau alívio do portista Prpic para a entrada da área.Foi já aos 88 minutos que o FC Porto evitou a primeira escorregadela da temporada, quando numa rápida transição Rodrigo Mora a finalizar uma jogada de Pepê pela direita. .Sp. Braga vence Celtic e continua imparável na Liga Europa (veja os golos)