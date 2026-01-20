Liga dos Campeões. Mourinho: “O importante é sair de Turim com a qualificação por decidir”

José Mourinho projetou esta terça-feira o duelo desta quarta-feira, 21 de janeiro, frente à Juventus, referente à 7.ª jornada da fase da UEFA Champions League, sublinhando a ambição do Benfica em chegar à derradeira ronda com a qualificação ainda em aberto.O técnico português reconheceu o valor do adversário e destacou o ambiente particular do estádio, apesar de não ser um treinador especialmente acarinhado pelos adeptos da Juventus. “Já joguei aqui com o Inter, a Roma, o Manchester United… obviamente que jogar aqui com o Inter de Milão é diferente de tudo e é daí que vem o nosso ‘amor’. Mas é fantástico jogar aqui. É um estádio moderno, com um ambiente fortíssimo. É típico da Juve.”Questionado sobre o momento da equipa, Mourinho admitiu as dificuldades causadas pelas lesões e pelo recurso a vários jogadores da equipa B. “Quando olhei para trás no avião, pensei que estava a treinar a equipa B: são oito jogadores da B connosco. Mas isto é Benfica. Quem veste esta camisola sabe que tem de dar a cara. Queremos chegar ao último jogo com possibilidades de qualificação, como já fizemos com o Ajax e o Nápoles.”Mourinho confirmou que Bruma foi convocado e pode estrear-se oficialmente esta temporada, mas não como titular. “A única coisa que vou revelar é que o Bruma começa no banco. Ele próprio já disse que não está a 100% e não está preparado para 90 minutos. Mas está disponível e posso contar com ele.”O treinador recordou ainda a lesão grave sofrida pelo extremo no duelo da Eusébio Cup entre Benfica e Fenerbahçe, a 27 de julho de 2025, elogiando o processo de recuperação: “Lesionou-se à minha frente. Nunca imaginei que pudesse estar a competir em janeiro. Fez um trabalho extraordinário.”Entre elogios e risos, Mourinho recuperou também uma promessa antiga do internacional português: “Há 10 ou 15 anos disse-me que quando o levasse para uma equipa minha ia marcar golos para mim. Agora tem essa oportunidade.”A UEFA nomeou o neerlandês Serdar Gozubuyuk para arbitrar o encontro em Turim. A duas jornadas do fim, o Benfica soma seis pontos e é 25.º classificado da fase de liga, na zona que dá acesso direto à próxima edição da prova, enquanto a Juventus é 17.ª com nove.Mourinho deixou claro que o objetivo passa por manter as contas da qualificação em aberto até à última ronda: “O importante é sair de Turim com a qualificação por decidir.”O Juventus–Benfica está marcado para quarta-feira, em Turim, num jogo decisivo para o futuro europeu das duas equipas..Benfica vence Ajax e soma os primeiros pontos na Liga dos Campeões \n.Real Madrid, PSG, Bayern, Chelsea... Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários na Liga dos Campeões