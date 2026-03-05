Leonardo Jardim anunciado oficialmente como novo treinador do Flamengo

O Flamengo anunciou a contratação do português Leonardo Jardim como novo treinador da equipa principal de futebol, depois de Filipe Luís ter sido demitido na noite de segunda-feira.O treinador português de 51 anos, que assinou contrato válido até dezembro de 2027, vai ser apresentado oficialmente esta quinta-feira, 5 de março, mas já deu o primeiro treino com os seus novos jogadores.O Flamengo anunciou que Leonardo Jardim chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias..O técnico português, que conquistou o campeonato francês pelo Mónaco e o título asiático pelo Al Hilal, está de volta ao Brasil cerca de três meses após a saída do Cruzeiro, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.Ao comando da equipa mineira, Jardim alcançou o terceiro lugar no campeonato brasileiro e levou o clube às meias-finais da Taça do Brasil, garantindo vaga direta na Libertadores — a principal competição continental de clubes da América do Sul — na época passada.O anúncio de Leonardo Jardim como novo treinador do atual campeão brasileiro surge na sequência da demissão de Filipe Luís pouco depois de golear o Madureira (8-0) e apurar o mengão para a final do campeonato de futebol do Rio de Janeiro.O antigo futebolista internacional brasileiro foi surpreendido com a decisão do Flamengo, que lhe foi comunicada pelo diretor executivo, o português José Boto.Filipe Luís, que terminou a carreira de jogador nos ‘rubro negros’ em 2023, assumiu a equipa principal poucos meses depois e, à frente do Flamengo, conquistou como treinador uma Taça dos Libertadores, um campeonato brasileiro, uma Supertaça, uma Taça do Brasil e um campeonato carioca.A saída de Filipe Luís, quase dois anos depois de ter assumido o cargo, acontece num momento em que a equipa tem sofrido várias críticas, após a derrota na final, a duas mãos, da Supertaça sul-americana e quando no campeonato tem quatro pontos em três jogos..Leonardo Jardim muito perto de ser o novo treinador do Flamengo