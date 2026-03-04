Leonardo Jardim muito perto de ser o novo treinador do Flamengo

Leonardo Jardim está muito perto de ser anunciado como novo treinador do Flamengo, clube campeão brasileiro que na terça-feira despediu Felipe Luís depois de uma vitória por 8-0 ao Madureira em jogo do Campeonato Carioca.O treinador de 51 anos, que deverá mesmo começar a trabalhar esta quarta-feira, 4 de março, será o sexto português a orientar o popular emblema do Rio de Janeiro, depois de Ernesto Santos em 1947, Cândido de Oliveira em 1950, Jorge Jesus em 2019 e 2020, Paulo Sousa em 2022 e Vítor Pereira em 2023.Leonardo Jardim, que em 2025 orientou o Cruzeiro, está a assim na iminência de continuar no Campeonato Brasileiro, tendo pela frente a missão de dar continuidade à anterior temporada de sucessos, em que o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão carioca, venceu a Taça Libertadores e a supertaça brasileira, sob o comando de Felipe Luís.No entanto, esta época de 2026 começou muito mal para o Flamengo, que falhou a conquista da supertaça brasileira e a Recopa sul-americana, tendo no Brasileirão conseguido apenas uma vitória em três jornadas.Este será o 13.º clube da carreira de Leonardo Jardim, que começou a carreira de treinador no Camacha, tendo depois orientado Desp. Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Olympiacos, Sporting, Mónaco, Al-Hilal, Al Ahli, Al-Rayyan, Al Ain e Cruzeiro.