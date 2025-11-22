Líder dos Diabos Vermelhos encontrado morto junto ao estádio da Luz

O líder dos Diabos Vermelhos, Sérgio Caetano, foi encontrado morto na noite de sexta-feira junto ao estádio da Luz, em Lisboa. Segundo avançou o Correio da Manhã, foi encontrado no interior de uma viatura com um tiro na cabeça.De acordo com o mesmo jornal, a arma estava dentro do carro. Sérgio Caetano estava desaparecido desde a manhã, quando foi deixar o filho à escola.Ainda segundo o CM haverá um outro membro da claque desaparecido.O Benfica lamentou a morte de Sérgio Caetano, que considerou "figura incontornável do universo benfiquista". "A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica, nos mais diferentes estádios e pavilhões, em Portugal e além-fronteiras", diz uma nota do clube.A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.