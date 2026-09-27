Lara Fernandes e André Fiúza conquistam prata e bronze no Mundial de ginástica acrobática

Lara Fernandes e André Fiúza conquistaram este domingo, 27 de setembro, duas medalhas no Campeonato do Mundo de ginástica acrobática, em Pesaro, Itália. O par misto português alcançou a prata na final do exercício combinado, com 28,900 pontos, e o bronze na final do exercício dinâmico, com 28,770, segundo os resultados divulgados pela Federação de Ginástica de Portugal.

A dupla tinha assegurado o acesso às finais depois de terminar a qualificação do exercício dinâmico no terceiro lugar, com 28,270 pontos. Garantiu também presença na decisão do combinado, uma das provas em que representou Portugal neste Mundial.

Os dois ginastas do Sporting chegaram a Pesaro depois de, em março, terem sido quartos classificados na Taça do Mundo da Maia. As medalhas agora conquistadas colocam-nos pela primeira vez no pódio deste Campeonato do Mundo como par misto.