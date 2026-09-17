Klopp quer "recuperar a bandeira" alemã para não deixar orgulho nacional nas "mãos erradas"

"Gostaria de recuperar a bandeira para mim e para nós", afirmou o antigo treinador de Liverpool e Borussia Dortmund. Klopp explicou que pretende que a bandeira alemã possa ser exibida como símbolo de felicidade e pertença ao país, independentemente de alguém ter nascido na Alemanha ou escolhido viver no território.

O técnico reconheceu que falar em orgulho nacional continua a ser uma questão sensível no país, mas rejeitou que o conceito tenha de estar associado à extrema-direita. "Posso ter orgulho em ser alemão e continuar aberto, diverso, gentil e amigável", afirmou, defendendo que a seleção pode contribuir para reforçar o sentimento de comunidade na sociedade alemã.

Surpresa na convocatória

Klopp aproveitou a mesma conferência de imprensa para apresentar a sua primeira convocatória e surpreendeu ao chamar 44 jogadores para os próximos quatro encontros da Liga das Nações.

O treinador dividiu os convocados em dois grupos praticamente diferentes: 24 para os jogos com Países Baixos e Grécia, em setembro, e outros 20 para os encontros com Sérvia e novamente Grécia, em outubro.

O guarda-redes Finn Dahmen é o único jogador presente nos dois grupos. A estratégia permite a Klopp observar um número elevado de jogadores no início do trabalho, juntando internacionais experientes a vários estreantes.

Entre as novidades estão Mika Baur, Vitaly Janelt e Felix Keidel, enquanto Karim Adeyemi regressa após 11 meses de ausência e Leroy Sané e Deniz Undav ficam de fora.