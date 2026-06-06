Kimi Antonelli conquista a pole position do GP do Mónaco após batalha acesa com Verstappen

O italiano Kimi Antonelli conquistou este sábado, 6 de junho, a pole position para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação disputada nas ruas do principado. A corrida será realizada neste domingo, 7 de junho. Aos 19 anos, Antonelli garantiu o primeiro lugar da grelha com uma volta em 1.12,051, superando o tetracampeão mundial Max Verstappen por apenas 43 milésimos de segundo nos instantes finais da Q3.O neerlandês chegou a assumir provisoriamente a liderança da sessão, mas o piloto da Mercedes respondeu na última tentativa e assegurou a pole numa das qualificações mais exigentes do calendário, num circuito onde as ultrapassagens costumam ser tarefa muito difícil para os pilotos..A segunda linha da grelha será ocupada pelos Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A correr em casa, Leclerc ainda chegou a liderar a fase decisiva da qualificação, mas acabou por tocar nas barreiras durante a derradeira volta rápida e terminou na quarta posição.Já o francês de origem argelina Isack Hadjar qualificou-se em quinto lugar, à frente do outro Mercedes, pilotado pelo britânico George Russell. Protagonistas da última época, os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris ficaram apenas na sétima e oitava posições, respetivamente.A corrida do Grande Prémio do Mónaco disputa-se este domingo (7) a partir das 14h, com Antonelli a partir da posição mais privilegiada para tentar alcançar uma das vitórias mais prestigiadas da Fórmula 1. Esta é a sexta ronda da competição deste ano que, até ao momento, tem o jovem prodígio italiano na liderança, seguido por George Russel e Charles Leclerc. .Kimi Antonelli vence GP de Miami de Fórmula 1 e reforça liderança do Mundial.Antonelli faz história como o mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Fórmula 1