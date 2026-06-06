Kimi Antonelli conquistou a pole position para o GP do Monaco.
Kimi Antonelli conquistou a pole position para o GP do Monaco. Foto: DR/X Fórmula 1
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Kimi Antonelli conquista a pole position do GP do Mónaco após batalha acesa com Verstappen

Piloto da Mercedes bateu o neerlandês por apenas 43 milésimos e partirá da frente para a corrida deste domingo, 7 de junho, na Fórmula 1.
Nuno Tibiriçá
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O italiano Kimi Antonelli conquistou este sábado, 6 de junho, a pole position para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação disputada nas ruas do principado. A corrida será realizada neste domingo, 7 de junho.

Aos 19 anos, Antonelli garantiu o primeiro lugar da grelha com uma volta em 1.12,051, superando o tetracampeão mundial Max Verstappen por apenas 43 milésimos de segundo nos instantes finais da Q3.

O neerlandês chegou a assumir provisoriamente a liderança da sessão, mas o piloto da Mercedes respondeu na última tentativa e assegurou a pole numa das qualificações mais exigentes do calendário, num circuito onde as ultrapassagens costumam ser tarefa muito difícil para os pilotos.

A segunda linha da grelha será ocupada pelos Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A correr em casa, Leclerc ainda chegou a liderar a fase decisiva da qualificação, mas acabou por tocar nas barreiras durante a derradeira volta rápida e terminou na quarta posição.

Já o francês de origem argelina Isack Hadjar qualificou-se em quinto lugar, à frente do outro Mercedes, pilotado pelo britânico George Russell. Protagonistas da última época, os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris ficaram apenas na sétima e oitava posições, respetivamente.

A corrida do Grande Prémio do Mónaco disputa-se este domingo (7) a partir das 14h, com Antonelli a partir da posição mais privilegiada para tentar alcançar uma das vitórias mais prestigiadas da Fórmula 1. Esta é a sexta ronda da competição deste ano que, até ao momento, tem o jovem prodígio italiano na liderança, seguido por George Russel e Charles Leclerc.

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