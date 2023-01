A tenista bielorrussa Victoria Azarenka, campeã em 2012 e 2013, qualificou-se para as meias-finais, ao vencer a norte-americana Jessica Pegula, em dois sets.

Azarenka, de 33 anos e 24.º do ranking mundial, afastou a norte-americana, terceira da hierarquia, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 37 minutos, regressando a uma meia-final em Melbourne 10 anos depois.

Para chegar à sexta final de um torneio do Grand Slam - tem três finais perdidas no Open dos Estados Unidos -, Azarenka terá de afastar a cazaque Elena Rybakina, número 25 do mundo e campeã em Wimbledon no ano passado.

Elena Rybakina, 23 anos, qualificou-se para as meias finais ao vencer a letã Jelena Ostapenko, 17.ª do 'ranking' WTA, por 6-2 e 6-4, num encontro que durou menos de hora e meia.

No torneio masculino, o tenista Karen Khachanov, número 20 do mundo, qualificou-se na madrugada desta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália, após Sebastian Korda, 31.º classificado do 'ranking' ATP, abandonar o encontro com uma lesão no pulso.

O russo vencia o norte-americano por 7-6 (7/5), 6-3 e 3-0.

Khachanov, que também chegou às meias-finais no último Open dos Estados Unidos, vai enfrentar na sexta-feira o número quatro mundial, o grego Stefanos Tsitsipas, ou o 71.º do 'ranking' ATP, o checo Jiri Lehecka.

Azarenka regressa às meias-finais 10 anos depois