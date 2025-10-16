José Mourinho: "O Benfica tem uma Taça a menos do que deveria, na época passada devia ter ganho"

O Benfica joga com o Desp. Chaves (amanhã, sexta-feira, dia 17 de outubro, às 19h30), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, um jogo que José Mourinho espera vencer. "É o típico jogo de Taça de Portugal, com uma equipa de uma divisão inferior [II Liga], mas não com um futebol inferior. Irá exigir de nós seriedade, a começar por mim, e a ser capaz de a transmitir aos jogadores. É respeito pelo Benfica e pelos adeptos, e pelo Chaves, que tem qualidade. Há que ir com seriedade. Se ganharmos as coisas serão vistas com naturalidade, se perdermos não será assim", reconheceu o técnico, avisando de antemão que vai "mudar muito pouco" a equipa. E sem Richard Ríos: "Foi o último a chegar, não treinou com a equipa, temos de tomar opções."Voltar à competição de clubes depois de uma paragem para os jogos das seleções nacionais, de apuramento para o Mundial2026, pode ser visto de duas formas, na opinião do Special One. "O lado negativo é que muitas vezes nas seleções não se treina muito e quem não joga não treina muito. Mas ontem e hoje acabámos por ter condições para trabalhar bem. O risco é não jogar bem, é o Chaves fazer um jogo fantástico, que será normal acontecer. A preparação do jogo foi no sentido de evitar isso mesmo. Analisámos bem o Chaves e tentámos trabalhar à volta dos pontos fracos e fortes. Temos de jogar bem."Em 2004, Mourinho perdeu a final da Taça de Portugal no adeus ao FC Porto e ao futebol português. Em Chaves irá regressar à prova rainha e recordou que "gostava muito" de voltar ao Jamor. "O Benfica tem uma Taça a menos do que as que deveria ter, na época passada devia ter ganho. O Benfica tem tradição de Taça, fui ao Jamor inúmeras vezes com o meu pai, continua a ser para mim qualquer coisa que ainda mexe comigo. Nunca tendo jogador uma final da Taça de Portugal como treinador do Benfica... Gostava muito. Hoje a Taça de Portugal é muito mais importante do que a Champions, no sábado será o inverso", defendeu o treinador, que em 2003 levantou o troféu de dragão ao peito.A final perdida foi... culpa de um golo de Simão Sabrosa, que hoje é diretor do Benfica e divide o banco com Mourinho. "Quando ele foi para o Barcelona era eu que o esperava no aeroporto. Era um menino que ia para um gigante europeu e que tinha um português da estrutura à sua espera. Eu já estava no clube há dois anos e criei com ele, não uma relação de pai e filho, mas quase de irmão mais velho. É uma relação de carinho porque começou aí. Não falámos desse jogo porque lembro-me mais dos momentos bons do que os maus. Mas claro que recordo. Recordo-me de descer as escadarias como vencido, de muito benfiquista dizer "agora vais ser campeão europeu". Lembro-me de ter sido estimulado positivamente".Desafiado a comentar o clima de crispação no futebol português, com troca de galhardetes entre os presidentes Rui Costa (Benfica), Frederico Varandas (Sporting) e André Villas-Boas (FC Porto), José Mourinho remeteu-se ao "papel de treinador". "Limito-me a ser treinador e olhar para os jogos com olhos de treinador, mesmo quando não sou treinador das equipas envolvidas não consigo olhar sem olhos de treinador. E a final da Taça do ano passado foi um trabalho infeliz da equipa de arbitragem, incluindo os VAR que são mais importantes, às vezes mais do que os árbitros que estão em campo. Os problemas entre os presidentes, é quase uma coisa histórica, mas depois quando as emoções esvanecem, vem o sentimento que têm de estar unidos em prol do futebol português e na resolução de alguns problemas. Não é nada de novo nem de alarmante. É bom para vocês, ajuda-vos no vosso trabalho. Às vezes os árbitros erram e às vezes de forma decisiva. Olho para isso na perspetiva do treinador, todos erramos, mas quando os erros se traduzem em alterações importantes à verdade do jogo é mais difícil de aceitar. Mas olho para isso com olhos de treinador", ressalvou o treinador do Benfica.