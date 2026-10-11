José Campos, de 14 anos, conquista ouro mundial de vela inclusiva em Portimão

A prestação nacional rendeu mais duas medalhas. Carlos Santos e João Pinto foram segundos na prova de dois velejadores em Hansa 303, garantindo a prata. João Pinto conquistou também o bronze na competição individual da mesma classe.

O campeonato terminou no sábado e reuniu 222 velejadores de 40 países, naquela que foi a maior edição dos World Sailing Inclusion Championships. A competição decorreu em Portimão, numa organização da World Sailing em parceria com a Vela Solidária, o município e a Federação Portuguesa de Vela.

Portugal fechou a participação com quatro medalhas: o ouro de José Campos, a prata de Carlos Santos e João Pinto e os bronzes de Rodrigo Pereira e João Pinto. A dupla portuguesa formada por Pedro Câncio Reis e Teodoro Cândido terminou no quarto lugar da prova de dois velejadores em RS Venture Connect.