José Campos, de 14 anos, conquista ouro mundial de vela inclusiva em Portimão
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José Campos, de 14 anos, conquista ouro mundial de vela inclusiva em Portimão

Portugal terminou o campeonato com quatro medalhas: um ouro, uma prata e dois bronzes. Rodrigo Pereira foi terceiro na mesma categoria de José Campos, enquanto João Pinto subiu duas vezes ao pódio.
Cecília Carmo
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Aos 14 anos, José Campos sagrou-se campeão do mundo de vela inclusiva em Portimão, no Algarve. Na estreia em competições internacionais, o velejador português venceu a categoria de inclusão cognitiva da classe ILCA 6, depois de triunfar em dez das 14 regatas disputadas.

O atleta do Clube Naval Povoense, natural de Aveiro, começou a praticar vela há pouco mais de um ano. Rodrigo Pereira conquistou a medalha de bronze na mesma categoria, completando um pódio com dois velejadores portugueses.

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A prestação nacional rendeu mais duas medalhas. Carlos Santos e João Pinto foram segundos na prova de dois velejadores em Hansa 303, garantindo a prata. João Pinto conquistou também o bronze na competição individual da mesma classe.

O campeonato terminou no sábado e reuniu 222 velejadores de 40 países, naquela que foi a maior edição dos World Sailing Inclusion Championships. A competição decorreu em Portimão, numa organização da World Sailing em parceria com a Vela Solidária, o município e a Federação Portuguesa de Vela.

Portugal fechou a participação com quatro medalhas: o ouro de José Campos, a prata de Carlos Santos e João Pinto e os bronzes de Rodrigo Pereira e João Pinto. A dupla portuguesa formada por Pedro Câncio Reis e Teodoro Cândido terminou no quarto lugar da prova de dois velejadores em RS Venture Connect.

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