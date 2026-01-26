Jorge Araújo: “O Basquetebol tem de ser mais do que a soma das partes”
FPB
Desporto

Jorge Araújo: “O Basquetebol tem de ser mais do que a soma das partes”

O ex-treinador critica o individualismo que domina a modalidade e defende que o basquete seja mais virado para o coletivo. Por isso aceitou ser mandatário da candidatura de Carlos Barroca à Federação.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Basquetebol
Modalidades
edição impressa
Jorge Araújo
Federação Portuguesa de Basquetebol

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt