Jorge Araújo: “O basquetebol esqueceu-se de que precisava de mudar sempre”
Paulo Spranger
Desporto

Jorge Araújo: “O basquetebol esqueceu-se de que precisava de mudar sempre”

Do desporto à filosofia, uma vida dedicada a compreender pessoas, equipas e liderança.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Liderança
Basquetebol
Filosofia
edição impressa
Jorge Araújo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt