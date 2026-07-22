João Rodrigues lidera Portugal nos Jogos do Mediterrâneo: "Queremos dar aos atletas as melhores condições"

O atleta português com mais participações em Jogos Olímpicos será agora o rosto da Equipa Portugal fora da competição. João Rodrigues, recordista nacional com sete presenças olímpicas consecutivas, assumirá a chefia da missão portuguesa aos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, competição que decorrerá entre 21 de agosto e 3 de setembro e na qual Portugal estará representado por 168 atletas, distribuídos por 30 modalidades.Depois de uma carreira ímpar na vela, o antigo windsurfista encara o novo desafio como uma forma de retribuir ao movimento olímpico tudo aquilo que dele recebeu ao longo de mais de duas décadas de competição internacional."Encaro isto com um espírito de serviço. É um serviço prestado ao movimento olímpico e ao Comité Olímpico de Portugal. Sei que a balança ficará sempre desequilibrada, porque aquilo que ganhei com o movimento olímpico jamais poderá ser totalmente retribuído", afirmou durante a apresentação oficial da Equipa Portugal.Apesar da responsabilidade de liderar uma das maiores comitivas portuguesas em eventos multidesportivos, João Rodrigues prefere não estabelecer objetivos em termos de medalhas. O chefe de missão considera prematuro fazer previsões, uma vez que ainda não é conhecido o nível competitivo das delegações dos restantes países."Temos a ambição de apresentar uma representação digna e de representar as cores nacionais com dignidade", sublinhou, acrescentando que só quando forem conhecidas todas as equipas participantes será possível avaliar o verdadeiro potencial competitivo da missão portuguesa..Ainda assim, mostrou-se particularmente satisfeito com o ambiente vivido na apresentação da delegação nacional e acredita que o entusiasmo demonstrado pelos atletas poderá refletir-se nos resultados."Aquilo que vi hoje deixou-me muito entusiasmado. Quando temos entusiasmo, as coisas bonitas acontecem", afirmou.João Rodrigues considera que a principal responsabilidade do chefe de missão passa por garantir que os atletas apenas têm de se preocupar com a competição. A experiência acumulada como atleta, dirigente e antigo presidente da Comissão de Atletas Olímpicos permite-lhe compreender as necessidades de quem representa Portugal em grandes eventos internacionais."A principal função do chefe de missão é estar lá para os atletas. Às vezes basta ouvir. O nosso trabalho, feito nos bastidores, é proporcionar as melhores condições para que eles possam concentrar-se no desempenho desportivo", explicou.O antigo velejador reconhece que continua a sentir o habitual "nervoso miudinho", mas encara-o como parte natural da responsabilidade associada ao cargo. Para João Rodrigues, os Jogos do Mediterrâneo representam igualmente uma oportunidade de crescimento para muitos jovens atletas que poderão, no futuro, representar Portugal nos Jogos Olímpicos."Este evento é uma antecâmara dos Jogos Olímpicos. Desejo ardentemente que daqui saiam atletas olímpicos e que esta experiência lhes sirva de preparação. Se puderem beber um pouco daquilo que foi a minha experiência, ficarei felicíssimo", disse.João Rodrigues é uma das figuras maiores da história do olimpismo português. Participou em sete edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre Barcelona 1992 e Rio 2016, um recorde nacional que continua por igualar. O melhor resultado foi alcançado em Atenas 2004, com um sexto lugar na classe Mistral, tendo ainda sido o porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos do Rio de Janeiro.Agora, longe da competição mas igualmente próximo dos atletas, assume a missão de criar as melhores condições para que a nova geração possa escrever a sua própria história em Taranto e dar mais um passo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028..João Rodrigues “Vou competir até morrer”