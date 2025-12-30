Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Rodrigues dedica-se a uma nova classe de Vela, a Raceboard
João Rodrigues dedica-se a uma nova classe de Vela, a RaceboardDR
Desporto

João Rodrigues “Vou competir até morrer”

O recordista português de participações olímpicas dedica-se a uma nova classe de Vela, a Raceboard, e conquistou o título mundial em França
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Campeonato do Mundo
Vela
Jogos Olimpicos
João Rodrigues
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt