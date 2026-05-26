João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam o Mundial na Argentina
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João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam o Mundial na Argentina

Piloto português ascendeu ao comando provisório da geral dos automóveis após a segunda etapa do Desafío Ruta 40.
Cecília Carmo
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