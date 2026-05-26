João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam o Mundial na Argentina

Os pilotos portugueses voltaram esta terça-feira a assumir protagonismo no Desafío Ruta 40, terceira ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), numa jornada marcada pela subida de João Ferreira à liderança provisória da classificação geral nos automóveis, pela segunda vitória consecutiva de Alexandre Pinto nos Challenger e pela consistência de Martim Ventura entre os mais rápidos da Rally2 nas motos.A segunda etapa da prova argentina, disputada entre San Juan e San Rafael, teve apenas 128 quilómetros cronometrados, mas acabou por provocar mudanças importantes nas classificações gerais, num dia onde a gestão do ritmo e a navegação assumiram relevância acrescida antes da longa terceira etapa, agendada para quarta-feira, com mais de 400 quilómetros de especial. Apesar da curta distância competitiva, a jornada foi tudo menos simples: os concorrentes enfrentaram pistas arenosas, zonas de lago seco e troços rápidos e sinuosos, onde qualquer erro podia traduzir-se em perdas difíceis de recuperar. O maior destaque nacional pertenceu a João Ferreira. O piloto português da Toyota Gazoo Racing South Africa realizou uma etapa sólida e consistente, terminando entre os mais rápidos do dia e ascendendo provisoriamente à liderança da classificação geral da categoria Ultimate, principal classe dos automóveis. Quinto classificado no final da primeira etapa, Ferreira beneficiou das dificuldades do anterior líder, o polaco Eryk Goczal, e lidera agora um impressionante quarteto Toyota na frente da corrida. O português dispõe de apenas nove segundos de vantagem sobre o norte-americano Seth Quintero, enquanto o sul-africano Saood Variawa segue a 1.39 minutos e Henk Lategan a 2.53. O piloto do Qatar Nasser Al Attiyah, vencedor do dia, recuperou igualmente terreno e está agora a pouco mais de três minutos da liderança. Esta é apenas a terceira vez na carreira que João Ferreira assume o comando provisório de uma prova do W2RC, mas a primeira fora de Portugal, depois de já o ter conseguido no Rally Raid Portugal em 2025 e 2026. Nos Challenger, Alexandre Pinto e o navegador Bernardo Oliveira continuam a confirmar o excelente momento competitivo. Depois de vencerem a etapa inaugural, os portugueses repetiram o triunfo esta terça-feira, batendo o austríaco Matthias Walkner por escassos 28 segundos, naquela que foi uma das disputas mais equilibradas do dia. A neerlandesa Puck Klaassen terminou na terceira posição, a pouco mais de um minuto. O triunfo representa a segunda vitória consecutiva da dupla portuguesa no Ruta 40 e prolonga uma série particularmente positiva no campeonato, reforçando as ambições de Alexandre Pinto numa semana em que poderá mesmo sair da Argentina na liderança do Mundial da categoria. Nas motos, Martim Ventura voltou a mostrar consistência e capacidade de gestão na categoria Rally2. O piloto português da Monster Energy Honda HRC terminou a etapa na segunda posição, apenas superado pelo norte-americano Preston Campbell, seu companheiro de equipa, que conquistou a primeira vitória da carreira no Campeonato do Mundo de Rally-Raid. Ventura cedeu escasso tempo e mantém-se totalmente envolvido na luta pela geral da categoria, ocupando agora o segundo posto da classificação, a 2.17 minutos do novo líder. O brasileiro Bruno Crivilin fecha um pódio provisório totalmente dominado pela Honda oficial, que continua invicta na Rally2 desde o início da prova argentina. Ventura, que chegou ao Ruta 40 a apenas cinco pontos da liderança do campeonato, mantém intactas as possibilidades de sair da Argentina no topo da classificação mundial. Também em prova nas motos continua Nuno Silva, que prossegue a participação numa das mais duras competições do calendário internacional de rally-raid, procurando consolidar experiência e somar quilómetros numa disciplina onde a resistência física e a capacidade de evitar erros mecânicos ou de navegação são frequentemente tão importantes quanto a velocidade pura.O Desafío Ruta 40 ocupa um lugar de prestígio no universo do rally-raid internacional e é hoje uma das provas mais exigentes do Campeonato do Mundo de Rally-Raid, competição que reúne a elite mundial da disciplina. Integrado no calendário ao lado do Dakar, do Abu Dhabi Desert Challenge, do Rally Raid Portugal e do Rallye du Maroc, o rally argentino funciona frequentemente como ponto de viragem na temporada, numa fase em que pilotos e equipas procuram consolidar posições antes da reta decisiva do campeonato. A exigência do terreno e a imprevisibilidade da navegação tornam a prova particularmente seletiva, razão pela qual os resultados obtidos na Argentina costumam ter peso significativo nas contas dos títulos mundiais.Criado em 2010, o Ruta 40 inspira-se na mítica Ruta Nacional 40, uma das estradas mais emblemáticas da América do Sul, que percorre mais de cinco mil quilómetros ao longo da Argentina, paralela à Cordilheira dos Andes. Embora a competição nem sempre siga o traçado da estrada histórica, mantém-lhe o simbolismo e o espírito de aventura, atravessando desertos, lagos secos, rios, pistas de pedra e longos troços de areia em algumas das regiões mais inóspitas do país. É precisamente esta diversidade que transforma o Ruta 40 num dos testes mais completos do calendário: não basta ser rápido, é necessário saber navegar, preservar a mecânica, gerir pneus e combustível e, sobretudo, evitar erros que podem custar horas.A etapa desta terça-feira serviu também de antecâmara para um dos dias potencialmente decisivos da prova. Esta quarta-feira, os concorrentes enfrentam a especial mais longa do rally, com 409 quilómetros cronometrados, um desafio onde as diferenças podem crescer exponencialmente e onde as posições conquistadas até agora serão verdadeiramente colocadas à prova.