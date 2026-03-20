Jogo Sporting-Tondela já tem data marcada... mas só se os leões forem eliminados da Liga dos Campeões

A Comissão Permanente de Calendários da Liga Portugal decidiu esta sexta-feira, 20 de março, que o jogo entre Sporting e Tondela, relativo à 26.ª jornada, que devia ter-se realizado no passado fim de semana, vai realizar-se a 29 de abril, mas só se os leões forem eliminados pelo Arsenal, nos quartos de final da Liga dos Campeões.Se o Sporting conseguir o apuramento para as meias-finais, a Comissão Permanente vai reunir-se de emergência para decidir a data dessa partida, que devia ter-se realizado no passado fim de semana, mas que foi adiado para que a equipa de Rui Borges pudesse preparar o jogo com os noruegueses do Bodo/Glimt."Caso o Sporting CP se qualifique para as meias-finais da UEFA Champions League, a Comissão Permanente de Calendários reunir-se-á de emergência, no dia imediato à partida da segunda mão daquela competição, para decidir data para o referido jogo", diz o comunicado da LIga Portugal, que acrescenta: "Caso o Sporting CP não se qualifique para as meias-finais da UEFA Champions League, o jogo realizar-se-á a 29 de abril (quarta-feira)."