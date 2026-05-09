Joana Castelão termina em sexto lugar nos Europeus de tiro em Osijek

A portuguesa Joana Castelão alcançou este sábado o sexto lugar na prova de pistola a 25 metros dos Campeonatos da Europa de tiro, competição que decorre em Osijek, na Croácia. A atleta lusa esteve em destaque ao longo de toda a competição, confirmando o bom momento de forma ao garantir presença entre as oito finalistas da prova continental.Depois de ter terminado a fase de precisão na liderança da classificação geral, Joana Castelão entrou para a prova rápida com legítimas ambições de discutir os lugares do pódio. A portuguesa conseguiu assegurar a qualificação para a final ao concluir o somatório das duas fases com 582 pontos, resultado que lhe valeu o sexto posto entre as melhores atletas europeias.Na final, disputada em formato de eliminação, as oito atiradoras começaram por realizar quatro séries de cinco tiros. A primeira eliminada foi a russa Anna Pelmeneva, seguindo-se depois a húngara Veronika Major. Joana Castelão manteve-se na luta pela continuidade, mas acabou por disputar um “shot-out” decisivo frente à francesa Heloise Fourre. A atleta gaulesa levou a melhor nesse desempate, relegando a portuguesa para o sexto lugar final e afastando-a da discussão pelas medalhas.A prova acabaria por ser conquistada pela alemã Doreen Vennekamp, que confirmou o favoritismo ao arrecadar a medalha de ouro. A francesa Heloise Fourre garantiu a prata, enquanto a compatriota Mathilde Lamolle fechou o pódio com a medalha de bronze.Apesar de não ter conseguido chegar às últimas rondas da final, o desempenho de Joana Castelão representa um resultado de elevado nível para o tiro português, colocando a atleta entre as melhores especialistas europeias da disciplina. A participação nacional nos Europeus prossegue nos próximos dias com António Santos a competir na prova de pistola standard a 25 metros, estando igualmente prevista a participação de António Santos e Daniel Rodrigues na competição de pistola de percussão central a 25 metros.