João Gonçalves vai apitar o Sporting-FC Porto. É o primeiro clássico do árbitro de 33 anos

O árbitro João Gonçalves foi nomeado para arbitrar o clássico entre Sporting e FC Porto, da 4.ª jornada da I Liga, marcado para sábado, no estádio José Alvalade, às 20h30, anunciou esta quarta-feira, 27 de agosto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Este será o primeiro clássico da carreira do juiz da associação do Porto, de 33 anos, que terá como assistentes Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro no Estádio José Alvalade, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Rui Costa desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).João Gonçalves subiu à primeira categoria de árbitros nacionais em 2021 e, desde então, dirigiu 53 partidas na I Liga, a última das quais no passado domingo, no empate entre Sporting de Braga e AVS (2-2).Este ano recebeu as insígnias da FIFA com a promoção a árbitro internacional.Sporting e FC Porto, que dividem a liderança da I Liga com o Moreirense, todos com nove pontos.No outro jogo grande da jornada, o Alverca recebe o Benfica, no domingo às 18h00, com arbitragem de José Bessa, do Porto, que terá no videoárbitro Pedro Ferreira, de Braga.